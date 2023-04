Bei einem neuen State-of-Play-Event wurde ein 25-minütiger Gameplay-Trailer zum Action-RPG Final Fantasy 16 vorgestellt. Das Video zeigt unter anderem das Kampfsystem, die World-Map, den Skilltree und noch viel mehr. Wir fassen euch die Fan-Reaktionen zusammen.

Final Fantasy 16: Awakening Facts

Rasante Action und ganz viel Gameplay

Sieben Jahre lang mussten JRPG-Fans auf einen neuen Teil warten und am 22. Juni 2023 ist es nun soweit: Final Fantasy 16 erscheint für die PlayStation 5.

Um auf den bevorstehenden Release im Sommer vorzubereiten, hat Publisher Sony im Rahmen eines neuen Livestreams (State of Play) satte 25 Minuten Gameplay aus dem kommenden Action-RPG vorgestellt.

Final Fantasy XVI – State of Play in 4K │PS5-Spiele

In dem neuen Trailer kracht es gewaltig! Protagonist Clive Rosfield schnetzelt sich spektakulär durch diverse Feinde und gigantische Monster. Außerdem erhaschen aufmerksame Fans einen kurzen Blick auf die weitläufige Spielwelt, den umfangreichen Skilltree und die World-Map im klassischen Karten-Design.

Final Fantasy XVI (PlayStation 5) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.04.2023 11:10 Uhr

Im Vordergrund steht aber vor allem das rasante Kampfsystem, welches auf den ersten Blick an große Action-Blockbuster wie Devil May Cry und Bayonetta erinnert. Fans von taktischen und rundenbasierten Kämpfen müssen sich also umgewöhnen oder aber Abstand nehmen.

Die Fans lieben den Final-Fantasy-16-Trailer

In den sozialen Medien, allen voran Twitter, wird der neue Gameplay-Trailer frenetisch gefeiert. Besonders die wahnwitzige Inszenierung kommt bei vielen Fans sehr gut an:

Und auch im deutschsprachigen Bereich gibt es viel Lob und Vorfreude auf das Action-RPG:

„Ich kann meinen Hype für Final Fantasy 16 nicht in Worte fassen. Ich hatte so Gänsehaut zwischendurch und bin jetzt schon so unsterblich in Clive verliebt. DAS WIRD SO GEIL!“ (Twitter-Userin @Animasia)

Die Erwartungen an Final Fantasy 16 sind gewaltig, immerhin kam der direkte Vorgänger, Final Fantasy 15, recht durchwachsen bei der FF-Community an. Viele Fans erhoffen sich ein glorreiches Comeback für die traditionsreiche Reihe von Square Enix.