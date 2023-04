Die Vorfreude der Fans auf das neue Zelda-Abenteuer ist riesig. In den letzten Wochen wurden immer mehr Einblicke in das Spiel gewährt und nun ist auch ein neues Bild von Ganondorf aufgetaucht. Als personifiziertes Böses ist er bekannt, doch sein neues Erscheinungsbild lässt so manchen Fan dahinschmelzen.

The Legend of Zelda: Neues Spiel sorgt für schmutzige Gedanken

Einige Jahre mussten Fans nun auf die Fortsetzung von The Legend of Zelda: Breath of the Wild, das 2017 für die Nintendo Switch veröffentlicht wurde, nun warten. Bald ist es aber soweit: Am 12. Mai 2023 erscheint Tears of the Kingdom und verspricht nicht nur eine spannende Fortführung der Geschichte, sondern auch neue Möglichkeiten und Features.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai 2023 und nach dem finalen Trailer enthüllte Nintendo außerdem einen Blick auf den Dämonenkönig Gandondorf. Dieser war das letzte Mal vor 17 Jahren in Twilight Princess zu sehen. In seiner Pause scheint er allerdings nicht untätig gewesen zu sein und an sich gearbeitet zu haben. Ein markantes Kinn, eine stählerne Brust und ordentlich herausgeputzt sorgt er jetzt für so manch schmutzige Gedanken bei den Fans.

Tears of the Kingdom: Die Trailer wurden von Mal zu Mal besser

Im September 2022 erschien der erste offizielle Trailer zum Spiel. Schon zu dieser Zeit sprachen Fans bereits von einem neuen Meisterwerk und begangen damit, fleißig über Handlungsstränge und die Geheimnisse der neuen Zelda-Welt zu diskutieren.

Es wird erwartet, dass The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom die hohen Erwartungen der Fans erfüllen wird und spätestens seit der Enthüllung des finalen Trailers zum Spiel, der für ordentlich Gänsehaut sorgt, sind sich viele sicher, dass es Nintendo wirklich gelingen wird.

Macht euch selbst einen Eindruck vom finalen Trailer:

Zelda: Tears of the Kingdom – Finaler Trailer

