Jeder von uns besitzt ein Gehirn, das zu erstaunlichen Leistungen fähig ist – zum Beispiel zum Nachdenken. Oft genügt schon ein kurzer Spruch, um unsere Gedanken in Bewegung zu bringen. Aus diesem Grund haben wir eine Auswahl der besten Sprüche zum Nachdenken zusammengestellt, die ihr als WhatsApp-Status, schlauen Kommentar auf Facebook oder zu einem anderen passenden Zeitpunkt nutzen könnt.

Ob es um tiefsinnige Lebensweisheiten, Liebe, Glück, Freundschaft oder alltägliche Themen geht - es ist immer gut, das eigene Gehirn aktiv zu halten und nach Antworten zu suchen. Manche Sprüche sind herausfordernd, andere eher tröstlich, aber alle dienen dazu, unser Verständnis für das Leben durch Denkanstöße zu verbessern. Eine Auswahl guter, tiefgründiger Sprüche findet ihr nachfolgend.

Status-Sprüche zum Nachdenken: Weil es gut tut

Schon immer hat der Mensch sich mit harten Fragen auseinandergesetzt, die sich nicht ganz einfach beantworten lassen. Was ist der Sinn des Lebens? Wie werde ich glücklich? Bin ich schön? Was bringt die Zukunft? Sind wir alleine im Weltall? Was genau soll ich mir unter Unendlichkeit vorstellen. Natürlich gibt es auf viele dieser Fragen keine direkte, faktische Antwort. Manchmal reicht es aber schon aus, sich Gedanken zu solchen Themen zu machen und Antworten zu finden, die einen persönlich zufriedenstellen. Mit den folgenden Status-Sprüchen für WhatsApp und Co. könnt ihr nicht nur euch selbst zum Nachdenken animieren, sondern auch Verwandte und Freude.

Der Weg ist das Ziel. (Konfuzius)

Die Wahrheit liegt immer im Auge des Betrachters.

Nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg. (Laotse)

Alles, was wir sind, ist das Ergebnis dessen, was wir gedacht haben. (Buddha)

Die größte Entdeckung meiner Generation ist, dass ein Mensch seine Lebensbedingungen ändern kann, indem er seine innere Einstellung ändert. (William James)

Es ist nicht wichtig, woher du kommst, sondern wohin du gehst. (Ella Fitzgerald)

Nichts ist so beständig wie der Wandel. (Heraklit)

Glück ist das einzige, was wir anderen geben können, ohne es selbst zu besitzen. (Carmen Sylva)

Die Zukunft hängt davon ab, was wir heute tun. (Mahatma Gandhi)

Wer den Hafen nicht kennt, in den er segeln will, für den ist kein Wind der richtige. (Seneca)

In der Ruhe liegt die Kraft. (Konfuzius)

Jeder Mensch ist ein Künstler. (Joseph Beuys)

Das Leben ist wie ein Buch. Wenn du immer auf derselben Seite bleibst, verpasst du die besten Teile.

Das Leben ist zu kurz, um immer ernst zu sein.

Nichts ist so schwierig, dass es nicht durch Beharrlichkeit erreicht werden kann.

Wer keine Träume hat, hat auch keine Ziele.

Nichts ist für immer, außer der Veränderung selbst. (Heraklit)

Das größte Glück im Leben ist, zu lieben und geliebt zu werden. (George Sand)

Manchmal muss man erst verloren gehen, um seinen eigenen Weg zu finden.

Wer sich selbst kennt, ist weise. Wer andere kennt, ist gebildet. (Laotse)

Wer sich nicht mehr wundern kann, ist seelisch bereits tot. (Albert Einstein)

Es liegt in der Natur des Menschen vernünftig zu denken und unvernünftig zu handeln. (Anatole France)

Man muss nicht alles wissen. Man muss nur wissen, wo es steht.

Wissen heißt wissen, wo es geschrieben steht. (Albert Einstein)

Lieber verrückt das Leben genießen, als normal langweilen.

Ein Pessimist ist ein Optimist, der nachgedacht hat. (Dan Bennett)

Wer ein Brett vor dem Kopf hat, nimmt leider selten ein Blatt vor den Mund.

Ein langer Streit beweist, dass beide Seiten Unrecht haben. (Voltaire)

Der Mensch plant und das Schicksal lacht darüber!

Arbeite klug, nicht hart. (Dr. House)

Nur wer Erwachsen wird und ein Kind bleibt, ist ein Mensch. (Erich Kästner)

