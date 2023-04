Wir kennen es, lizenzierte Filme und Serien bleiben nicht für alle Ewigkeit bei den Streaming-Diensten und so verliert auch Amazon Prime Video eine der wohl legendärsten Filmreihen aller Zeiten. Wer jetzt noch „Indiana Jones“ in Aktion sehen will, der muss sich aber sputen.

Auf Amazons Spezialseite „In weniger als 30 Tagen nicht mehr in Prime enthalten“, finden sich aktuell alle vier Filmteile der weltbekannten Indiana-Jones-Reihe. Noch verrät Amazon nicht, wann genau die Filme verschwinden, doch im Laufe des April wird es so weit sein – bedauerlich, aber wahr.

Schon im April: Indiana Jones fliegt bei Amazon Prime Video raus

Wer also Harrison Ford in seiner Paraderolle des Indiana Jones noch mal oder überhaupt mal sehen möchte, der hat jetzt noch wenige Tage Zeit dafür bei Amazon Prime Video. Lohnen tut sich dies garantiert. Besonders die ersten drei Teile aus den Jahren 1981 bis 1989 genießen absoluten Kultstatus bei den Fans.

So fing alles vor 42 Jahren an:

Indiana Jones: Jäger des verlorenen Schatzes – Trailer

Der erste Aufguss nach fast 20 Jahren wiederum war nicht unumstritten und gilt als bisher schwächster Teil der Serie. Die Filme mit ihren IMDb-Bewertungen im Überblick:

Kommt Indy jetzt endlich zu Disney+?

Gut zu wissen: Bis auf den ersten Teil gibt es die restlichen Filme bisher auch noch bei Joyn PLUS+ zu sehen (7 Tage lang testen). Allerdings könnte der Abgang von Amazon Prime Video andeuten, dass die Indiana-Jones-Filme alsbald „heimkehren“. Bedeutet, die Filme landen endlich mal bei Disney+, so unsere berechtigte Vermutung.

Zur Erinnerung: Die Filme wurden einst von Lucasfilm produziert. Neuer Eigentümer von Lucasfilm ist bekanntlich Disney, doch die Filme gibt es bis heute nicht bei Disney+ zu sehen. Was eventuell damit zusammenhängt, dass die bisherigen Filme zwar von Lucasfilm produziert, aber von Paramount Pictures vertrieben worden.

Unsere Spekulation: Im Zuge des anstehenden Kinostarts des fünften Teils, der dann auch von Disney direkt vertrieben wird, würde sich eine Bereitstellung auf Disney+ aber natürlich idealerweise anbieten. Mit etwas Glück wird oder wurde man sich handelseinig.

Mittlerweile wurde der deutsche Name des Films geändert, jetzt heißt es nicht mehr Ruf, sondern Rad des Schicksals:

Indiana Jones und der Ruf des Schicksals - Trailer Deutsch

Schon mal vormerken: „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ startet nach aktuellem Wissen am 29. Juni 2023 in den deutschen Kinos und dürfte dann das tatsächliche letzte Abenteuer des beliebten Archäologen sein, eine eigene Serie wurde nämlich kürzlich erst gestoppt.

