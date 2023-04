Videospielverfilmungen sind auf dem Vormarsch! Nach Tetris und Super Mario hat nun auch der Minecraft-Film einen Release-Termin bekommen. Wir verraten euch, was über den Blockbuster bereits bekannt ist.

Der Minecraft-Film hat ein Release-Datum

Erleben Videospielverfilmungen aktuell eine Renaissance? Es scheint ganz so. Seit dem 5. April läuft der Super Mario Bros. Film in den weltweiten Kinos, während kurz zuvor der Tetris-Film auf Apple TV gestartet ist.

Der entscheidende Unterschied zu vorherigen Videospiel-Umsetzungen wie Doom oder Max Payne: Diese Filme sind tatsächlich gut und begeistern zahlreiche Fans und Zuschauer.

Und Hollywood legt jetzt erst los! So hat Legendary Entertainment vor Kurzem eine neue Verfilmung von Street Fighter auf Twitter angekündigt. Und auch eines der erfolgreichsten Videospiele aller Zeiten soll in den nächsten Jahren sein Debüt auf der Kinoleinwand feiern: Minecraft.

Der dazugehörige Film befindet sich zwar bereits seit einigen Jahren in der Entwicklung, aber nun nimmt das Projekt endlich Gestalt an. Demnach soll der Klötzchen-Film am 4. April 2025 erscheinen – also fast genau zwei Jahre nach dem Super Mario Bros. Film.

Das wissen wir über den Minecraft-Film

Klar ist, dass Aquaman-Darsteller Jason Momoa auch weiterhin eine wichtige Rolle in der Verfilmung spielen wird. Und auch zur Handlung gibt es eine erste, wenn auch ziemlich knappe Zusammenfassung auf IMDb:

„Der bösartige Enderdrache ist auf dem Weg der Zerstörung, was ein junges Mädchen und eine Gruppe ungewöhnlicher Abenteurer dazu veranlasst, sich aufzumachen, um die Oberwelt zu retten.“

Inszeniert wird der Film übrigens von Regisseur Jared Hess, der unter anderem für den Kultfilm Napoleon Dynamite verantwortlich war. Mehr ist zum Minecraft-Movie aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Wir halten euch bei Updates und Ankündigungen natürlich auf dem Laufenden.

