Es gibt einen neuen Streaming-Dienst für Filme und Serien in Deutschland. Amazon startet das Angebot von MGM+. Der Dienst lief früher als EPIX und ist bereits seit Januar in den USA verfügbar. Anfang April geht es mit MGM+ auch in Deutschland los.

Welche Inhalte gibt es dort zu sehen, was kostet der Zugang und wie kann man sich bei MGM+ anmelden?

Wie kann man sich bei MGM+ anmelden & was kostet es?

Das neue Streaming-Angebot geht am Osterwochenende an den Start. MGM+ kann sowohl als Prime-Video-Channel als auch als eigenständiger Dienst gebucht werden. Für den Empfang werden entsprechende „MGM+“-Apps für verschiedene Geräte zur Verfügung gestellt. Die Kosten für den Zugang zu MGM+ liegen bei 3,99 Euro pro Monat.

MGM+ arbeitet für das Streaming-Angebot mit Lionsgate zusammen. So wird es viele Serien und Filme aus den Katalogen der beiden Dienste geben. Zusätzlich kommen die Inhalte von Starz dazu. Wer bereits Lionsgate+ bei den Amazon Prime Video Channels gebucht hat, bekommt den Zugang zu MGM+ dazu. Zum Start wird es hier unter anderem die Serien „Black Sails“, „Mad Men“ oder „Nashville“ geben. Eine genaue Übersicht der Inhalte für das deutsche Angebot von MGM+ gibt es noch nicht. Im englischsprachigen Bereich kann man sich aber einen Überblick vom Angebot verschaffen. Unter anderem gibt es dort den neuen Top-Gun-Film („Maverick“), den noch kürzlich im Kino laufenden Horror-Film „Smile“ sowie einige James-Bond-Filme.

Bei MGM+ kostenlos anmelden

Bei den Prime-Video-Channels kann man das Angebot von MGM kostenlos testen und sich so einen Überblick über die Filme und Serien verschaffen. Der Streaming-Dienst mit den MGM-Inhalten startet als „MGM+ International“ am Osterwochenende nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und vielen weiteren europäischen Ländern.

Quelle: Variety

