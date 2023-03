Werden Drehbuchautoren bald arbeitslos? Bei einer neuen Folge der Zeichentrickserie South Park hat der Textroboter ChatGPT von OpenAI mitgemischt. Er wird sogar als Co-Autor neben Trey Parker genannt. Auch inhaltlich geht es in der Episode um die Folgen von KI im Alltag.

South Park: Handlung, Episodenguide, Trailer und Stream Facts

South Park: ChatGPT schreibt Episode mit

Bei der vierten Episode der mittlerweile 26. Staffel von South Park hat es eine Premiere gegeben. Erstmals haben nicht nur menschliche Drehbuchautoren, sondern wohl auch der Textroboter ChatGPT von OpenAI an der Folge mitgewirkt. So heißt es zumindest im Abspann der Episode mit dem Titel „Deep Learning“ (Quelle: Man of Many).

ChatGPT hat dabei nicht nur mitgeschrieben, sondern ist auch selbst Thema der Episode. Der Chatbot wird von den Grundschülern in der Serie benutzt, um Hausaufgaben und Aufsätze zu schreiben. Auch wird der Textroboter verwendet, um Nachrichten an Mädchen zu formulieren. ChatGPT ist nach Ansicht der Jungs nicht nur dazu da, um Gedichte oder Bewerbungen zu schreiben. Worin der Bot angeblich wirklich gut sei, wäre der „Umgang mit Frauen“.

In typischer South-Park-Manier dauert es dann nicht lange, bis vermeintlich harmlose Entscheidungen im Chaos enden. Als herauskommt, dass die Jungs ChatGPT für persönliche Nachrichten verwenden, soll ihnen ausgerechnet ChatGPT aus dem Schlamassel helfen. Die Schuld wird auf OpenAI und andere große Tech-Unternehmen abgewälzt. Die Gefahr durch KI-Systeme werde unterschätzt – was in der Episode auch ChatGPT selbst behauptet.

Vielleicht übernimmt eine KI auch bald die Animation bei South Park:

So funktioniert „Kunst“ per KI – TECHfacts Abonniere uns

auf YouTube

South Park: Hat ChatGPT wirklich geholfen?

Ob ChatGPT wirklich ein Co-Autor der Episode war, wissen wahrscheinlich nur die Macher der Serie. Angeblich soll der Hauptteil von „Deep Learning“ von Trey Parker geschrieben worden sein, während sich ChatGPT für die letzten Minuten verantwortlich zeigte.

Fest steht, dass die Macher der Serie schon in der Vergangenheit ein deutliches Interesse an KI gezeigt haben. Im Dezember 2022 konnten sich die beiden eine Investition in Höhe von 20 Millionen US-Dollar für ihr KI-Studio Deep Voodoo sichern.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.