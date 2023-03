Auf ChatGPT greift man normalerweise im Browser zu. Wer jedoch keinen Umweg über das Surf-Programm nehmen will, kann als macOS-Nutzer auf MacGPT zugreifen. Dabei handelt es sich um eine Anwendung, die ChatGPT auf den Mac bringt.

MacOS Facts

Beachtet, dass die Mac-App nicht direkt von den Machern von ChatGPT stammt. Stattdessen hat der unabhängige Entwickler Jordi Bruin die App entwickelt und greift dabei auf das API von OpenAI zu. Die Anwendung befindet sich noch in einer Beta-Phase. Die endgültige Version wird kostenpflichtig im Mac-App-Store zum Download bereitgestellt.

MacGPT bringt ChatGPT auf den Mac

Anders als die ChatGPT-App für Apple Watch ist MacGPT noch kostenlos verfügbar. So richtet ihr den Chatbot auf dem Mac und Macbook ein:

Steuert die Download-Seite an. Hier könnt ihr dem Entwickler einen selbst gewählten Betrag zukommen lassen. Wer fair ist, gibt dem Entwickler ein Trinkgeld. Man kann aber auch einfach „0“ eintragen, dann ist MacGPT gratis. Drückt auf „Ich möchte das haben!“. Danach könnt ihr den Chatbot auf den Mac herunterladen und installieren.

Anschließend könnt ihr euch in der App mit den OpenAI-Login-Daten anmelden. Falls ihr noch keinen Zugang habt, legt einen auf der offiziellen ChatGPT-Webseite an. Eine Telefonnummer muss angegeben werden, um Bots auszuschließen. Alternativ könnt ihr aber auch einen Microsoft- oder Google-Account nutzen.

MacGPT herunterladen: Schnellzugriff auf den Chatbot am Mac

Die ChatGPT-App funktioniert auf macOS Monterey und macOS Ventura. Nach der Installation findet man den Schnellzugriff auf den Chatbot in der macOS-Menüleiste. MacGPT öffnet ChatGPT in einer Browser-Umgebung. Dort könnt ihr alles machen, was der Chatbot kann. Schreibt also einfach eure Befehle mit der Mac-Tastatur in das entsprechende Feld und lasst euch von den Antworten überraschen.

MacGPT erfindet den Chatbot nicht neu, ist aber für Mac-Besitzer ein nützliches Programm, die sich den Umweg zu ChatGPT über den Safari-Browser ersparen und schnell auf das mächtige Tool zugreifen wollen. Das Programm lässt sich über einen Shortcut schnell öffnen. MacGPT unterstützt auch die Plus-Version von ChatGPT.

