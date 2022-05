Bildquelle: Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.

„Mein Name ist Bond, James Bond“ – jeder Filmfan kennt diesen legendären Satz. Er löst bei einigen Menschen den unwiderstehlichen Drang aus, einen oder mehrere Filme aus der James-Bond-Reihe anzuschauen – und zwar sofort! Hier ist die aktuelle Übersicht der Streaming-Angebote.

James Bond Facts

Seinen ersten Auftritt hatte der Geheimagent 1953 im Roman „Casino Royal“ vom britischen Autor Ian Fleming. Was danach kam, ist Geschichte – oder auch „ganz großes Kino“, im positiven Sinn. Die Markenzeichen: Aufwendige Filmsets, spektakuläre Action, legendäre Bösewichte und mittendrin James Bond, der fäusteschwingend, kartenspielend und clever verhandelnd sich selbst und nebenbei auch die Welt rettet. Dazu kommt ein überragender Soundtrack, coole Technik-Gimmicks von Q, fragwürdige Mengen an Wodka Martini, überall hübsch-gefährliche Frauen und dazu schnelle Autos. James Bond basiert auf einem Rezept aus einer vergangenen Zeit, das immer wieder verfeinert und angepasst wurde und deshalb auch heute noch funktioniert.

Alle Filme von James Bond im Stream online sehen

Alle bereits veröffentlichten Filme online und legal abrufbar, und zwar zum Leihen oder Kaufen:

(Stand: 17.05.2022)

James Bond: Keine Zeit zu sterben – Trailer

James-Bond-Filme als Sammlung

Alle James-Bond-Filme gibt's in verschiedenen Formaten zu kaufen. Für eine vollständige Sammlung in bester Qualität empfiehlt sich die „James Bond Collection“ auf Blu-ray (Full HD), die bei Amazon mit einer durchschnittlichen Kundenbewertung von 4,9 von 5 Sternen glänzt:

Wer die neueren Filme in 4K sehen möchte, sollte einen Blick auf die „James Bond: Daniel Craig Collection“ werfen:

James Bond als Videogame: Spielen statt Schauen

In den vergangenen Jahrzehnten sind einige Videospiele rund um James Bond erschienen, die zum Teil sogar richtig gut sind. Eines überragt dabei alle anderen: „GoldenEye 007“ für Nintendo 64 (erstmals 1997 erschienen) ist nicht nur das beste James-Bond-Spiel, sondern auch einer der besten First-Person-Shooter aller Zeiten. In letzter Zeit ist es etwas still geworden, die Welt der Computerspiele könnte durchaus mal wieder einen neuen 007-Kracher vertragen.

Unsere Empfehlung ist die Neuauflage „GoldenEye 007: Reloaded“ für PS3 und Xbox 360 aus dem Jahr 2011, die sich bei den Kollegen von Spieletipps damals eine Wertung von 85 Prozent holen konnte.

Mittlerweile ist das Spiel etwas angestaubt, aber dennoch von den „neueren“ James-Bond-Spielen eines der besten.

