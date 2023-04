Derzeit macht eine Phishing-E-Mail die Runde, die tatsächlich von YouTube stammt. Die Gefahr ist anscheinend so groß, dass jetzt auch die Video-Plattform selbst vor möglichem Betrug warnt. Nutzer sollten auf keinen Fall auf den gut gemachten Phishing-Versuch hereinfallen.

YouTube warnt vor neuen Phishing-E-Mails

Eine neue Phishing-Masche hat es auf Nutzer von YouTube abgesehen. Sie erhalten eine betrügerische E-Mail, über die Daten abgegriffen werden sollen. Die E-Mail könnte für Nutzer verwirrend wirken, denn als Absenderadresse wird no-reply@youtube.com verwendet.

Tatsächlich stammt die Nachricht auch von YouTube. Betrüger nutzen die Video-per-E-Mail-teilen-Funktion der Plattform, um ein angebliches Video des YouTube-Teams zu verbreiten. Der Phishing-Versuch läuft über die Beschreibung des Videos, die in der E-Mail mit eingebettet ist.

In der gefälschten Nachricht wird behauptet, dass es angeblich Änderungen bei den Monetarisierungsrichtlinien von YouTube-Videos gegeben hat. Nutzer sollen auf einen Link in der E-Mail klicken und so ein Dokument bei Google Drive herunterladen. Zudem wird Zeitdruck aufgebaut, denn Nutzer hätten nur sieben Tage, um zu reagieren. Andernfalls würde der Zugriff auf ihr YouTube-Konto eingeschränkt. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass mit der Phishing-E-Mail die Sicherheit und Privatsphäre von Nutzern gefährdet wird.

Auch am Telefon lauern Gefahren, wie unser Video zeigt:

Phishing-E-Mails: YouTube rät zur Vorsicht

YouTube erklärt über seinen Twitter-Account, dass die Plattform Kenntnis über den Phishing-Versuch besitzt. Es wird davon abgeraten, auf Links in der E-Mail zu klicken oder Dateianhänge zu öffnen (Quelle: TeamYouTube bei Twitter). Tatsächlich hat YouTube in letzter Zeit auch keine Änderungen an seinen Monetarisierungsrichtlinien vorgenommen. Die Nachricht kann einfach ignoriert werden.