Twitch-Streamer MontanaBlack hat mit Moderator Kai Pflaume über seine letzte Beziehung gesprochen. Das unschöne Ende und der Trennungsschmerz verfolgen den Internet-Star bis heute. Wir fassen euch die ganze Situation zusammen.

Twitch-Legende spricht über Trennungsschmerz

MontanaBlack gehört zu den populärsten Streamern der Welt, hat reichlich Geld auf der hohen Kante und wird von vielen jungen Menschen um seinen Erfolg beneidet. So richtig glücklich ist Marcel Eris, wie Monte mit bürgerlichen Namen heißt, aber dennoch nicht. Wie heißt es so schön: Glück im Spiel, Pech in der Liebe.

Im einem Video mit Moderator Kai Pflaume erzählt der Streamer von seiner letzten Beziehung und dem unschönen Ausgang eben dieser. So wurde Monte im vergangenen Jahr ausgerechnet am Valentinstag, dem Fest der Liebe, verlassen.

Das Beziehungsende war laut Monte zwar bereits im Vorfeld abzusehen, dennoch hat ihn dieser Tag besonders hart getroffen. Das drückt er im Gespräch mit Pflaume auch deutlich aus:

„Damals und lange Zeit danach noch, hat es sich angefühlt, wie ein absoluter Tritt in den Magen, am Valentinstag – am Tag der Liebe – verlassen zu werden“

Die Zeit im Anschluss gestaltete sich auch deswegen so schwierig, weil seine Ex-Freundin noch eine ganze Weile in der Eigentumswohnung des Streamers lebte und recht schnell mit einem neuen Mann anbandelte. Als Monte das herausfand, war er gänzlich am Boden zerstört.

MontanaBlack nahm sich 2022 eine Auszeit

Über die genauen Gründe für das Beziehungsaus verrät MontanaBlack indessen nichts. Seine Zuschauer können sich aber noch genau an jene Zeit erinnern. Immerhin nahm sich der Streamer im Februar 2022 eine Auszeit. Den damit verbundenen Tweet hat Monte aber inzwischen gelöscht.

Das gesamte Interview mit Kai Pflaume könnt ihr euch übrigens auf YouTube ansehen:

