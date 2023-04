Twitch-Streamer MontanaBlack ist dafür bekannt, das eine oder andere kontroverse Statement während seiner Streams rauszuhauen. Nun äußert der deutsche Influencer seine Meinung zu kriminellen Einwanderern – und löst damit eine große Diskussion aus.

MontanaBlacks Meinung über kriminelle Einwanderer

Twitch-Streamer MontanaBlack macht wieder von sich Reden. Der kontroverse Influencer spaltet die Community. Seine Fans feiern den inzwischen 35-Jährigen, andere hingegen können mit seiner Art so gar nichts anfangen. Auch Vorwürfe des Rassismus standen bereits im Raum. Im Dezember 2018 etwa wurde der Twitch-Kanal des Streamers wegen rassistischer Äußerungen für 30 Tage gesperrt.

Nun sorgt ein neues Statement von MontanaBlack für eine große Diskussion im Netz. Während eines Livestreams äußerte er seine Meinung zu Einwanderern, die während ihres Aufenthaltes kriminell werden. Dabei bezieht er sich nicht nur auf Menschen, die nach Deutschland einwandern, sondern auch auf Deutsche, die in ein anderes Land auswandern:

„Wenn du dich nicht benimmst, (…) deine Absicht nicht ist, (…) mit ehrlicher Arbeit dein Geld zu verdienen und du wirst kriminell, schwerkriminell, dann – ganz einfach – zurück in dein Land, wo du hergekommen bist, weil hier hast du dein Anrecht auf ein gutes Leben verwirkt. Und es ist mir in dem Fall auch vollkommen egal, ob da Krieg bei dir im Land ist oder politisch nicht alles in Ordnung.“

MontanaBlacks Statement sorgt für Diskussion

In den Kommentaren auf TikTok scheinen viele Fans die Meinung des Streamers zu teilen. Einige jedoch äußern sich auch sehr kritisch über das Statement, da es ausländerfeindlich wirkt. Monte hingegen scheint das anders zu sehen:

„Und wer das als rechtes Gedankengut abstempelt, der kann mich dann am Arsch lecken – weil ich weiß es besser.“

MontanaBlack scheint es also herzlich wenig zu kümmern, was Kritiker über ihn denken. Gut zu wissen: Monte war in seiner Jugend selbst kriminell, beklaute vor allem in der Schulzeit seine Mitschüler und entwendete Schuleigentum. Verklagt wurde er dafür jedoch nicht (Quelle: YouTube / EHRENPFLAUME).