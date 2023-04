Der Xbox-Store bietet Shooter-Fans jetzt noch für kurze Zeit ein ganz besonderes Highlight: Die Gold Edition des Ubisoft-Hits Far Cry 5 ist derzeit um mehr als 75 Euro im Preis reduziert – die perfekte Gelegenheit also, um das Next-Gen-Upgrade des Spiels auszuprobieren.

Xbox-Besitzer können sich derzeit die Gold Edition von Far Cry 5 zum Sparpreis von nur 13,49 Euro schnappen – damit ist das Spiel um mehr als 75 Euro im Preis reduziert. Der Rabatt kommt zum perfekten Zeitpunkt, schließlich hat der Shooter erst vor Kurzem ein starkes Upgrade von Ubisoft erhalten.

Far Cry 5 im Xbox-Store stark reduziert

In Far Cry 5 erwartet euch das bewährte Konzept von Ubisofts Shooter-Reihe mit einer großen Open World, einer lebendigen Fauna, zahlreichen Waffen und einer unverbesserlichen Gruppe an niederträchtigen Bösewichten, die es zusammenzustutzen gilt. Der Shooter setzt euch in Hope County, Montana ab und lässt euch auf eine gefährliche Weltuntergangssekte los, der ihr entweder alleine oder im Koop mit einem Freund einheizen könnt.

Schaut euch hier den Launch-Trailer zu Far Cry 5 an:

Far Cry 5: Launch-Trailer - Ubisoft

Die Gold-Edition von Far Cry 5 ist derzeit um satte 76,50 Euro im Xbox-Store reduziert und kostet statt 89,99 Euro nur 13,49 Euro. Damit erhaltet ihr nicht nur das Basis-Spiel, sondern auch den Season Pass mit drei DLCs, die exklusiven Inhalte vom Digital-Deluxe-Paket sowie den Shooter-Klassiker Far Cry 3. Das Angebot ist jetzt noch bis zum 3. April 2023 verfügbar.

Ubisoft spendiert Shooter Next-Gen-Upgrade

Auf der Xbox Series X könnt ihr Far Cry 5 seit dem 16. März in flüssigen 60 FPS zocken, weil Ubisoft dem mittlerweile fünf Jahre alten Shooter ein Upgrade spendiert hat. Auch die Auflösung lässt sich jetzt auf 3.840 × 2.160 Pixeln hochfahren. Falls ihr den Shooter noch nicht gespielt habt, dann bietet sich jetzt auf der Xbox jetzt also zusammen mit dem Mega-Rabatt die perfekte Gelegenheit dafür.

