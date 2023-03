Wie kann die Xbox Series X|S noch besser werden? Jetzt ist ein Patent aufgetaucht, das einen neuen Controller mit interessanten Features zeigt. Dabei fließen auch Ideen mit ein, an denen Nintendo mit der Wii U gescheitert ist.

Neuer Xbox-Controller erinnert an die Wii U

Sowohl Microsoft als auch Dritthersteller arbeiten ständig an neuen Extras für die Xbox Series X. Die Fans bekommen meistens erst nach einer offiziellen Ankündigung Wind davon. Ein neu angemeldetes Patent erlaubt jetzt einen Blick hinter die Kulissen.

Das Patent vom Hardware-Hersteller Turtle Beach zeigt eine Idee für einen neuen Xbox-Controller mit einem Touchscreen. Ein mutiges Konzept. Immerhin ist die Wii U mit einer ähnlichen Idee krachend gescheitert. Allerdings pickt sich der Xbox-Controller nur das beste Element der Konsole heraus. So ein Touchscreen eignet sich nämlich ganz wunderbar, um dem Spieler zusätzliche Infos zu geben und für mehr Anpassungsmöglichkeiten zu sorgen.

So könnte der neue Xbox-Controller aussehen. (Bildquelle: Gamerant)

Das kann der Xbox-Controller mit Tochscreen

Turtle Beach bietet Gaming-Zubehör wie Headsets und auch Controller an. Diese können sich manchmal auch deutlich von den Microsoft-Originalen unterscheiden. Der Controller im Patent erinnert optisch jedoch an den Xbox Elite Wireless Controller Series 2, nur eben mit einem Touchscreen in der Mitte. Dort lassen sich Controller-Layouts auswählen, Audio-Einstellungen anpassen oder die Spiele-Performance überwachen. Scheinbar kann von dort auch auf Social-Media-Accounts zugegriffen werden. Das Patent erwähnt weiterhin die Möglichkeit, den Controller mithilfe einer App mit anderen Geräten wie etwa einem Smartphone zu verbinden (Quelle: GameRant)

So sieht der Xbox Elite Wireless Controller Series 2 von Microsoft aus:

Xbox Elite Wireless Controller Series 2 - Core

Falls die Idee eines solchen Xbox-Controllers bei euch jetzt direkt wohlige Erinnerungen an die Wii U auslösen, solltet ihr euch trotzdem nicht zu früh freuen. Ein Patent bedeutet noch lange nicht, dass der Controller jemals erscheinen wird. Es dient aber als Ausblick darauf, worüber sich Hardware-Hersteller aktuell Gedanken machen. Nach dem Scheitern der Wii U bekommt der Tochscreen-Controller jetzt vielleicht doch die Chance auf ein Comeback.