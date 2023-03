Aktuell ist Microsofts Mega-Deal mit Activision Blizzard noch in der Schwebe. Sony setzt weiterhin alles daran, um die zuständigen Behörden dazu zu bringen, dem Zusammenschluss den Riegel vorzuschieben. Nun äußert sich der Chef von Activision Blizzard zum Verhalten des PlayStation-Konzerns und findet klare Worte.

Microsoft-Deal: Bobby Kotick ist von Sony enttäuscht

Vor über einem Jahr kündigte Microsoft an, dass man plant, Activision Blizzard zu übernehmen. In trockenen Tüchern ist der große Deal jedoch noch immer nicht. Etliche Marktaufsichtsbehörden sind damit beschäftigt, sich intensiv mit dem Fall auseinanderzusetzen und zu entscheiden, ob der Zusammenschluss der beiden Gaming-Giganten zulässig ist.

Vor allem Sony will das verständlicherweise verhindern und hat in den letzten Wochen und Monaten immer wieder versucht, die zuständigen Institutionen davon zu überzeugen, was für katastrophale Folgen der Microsoft-Activision-Blizzard-Deal hätte.

Sonys Verhalten scheint nicht nur Microsoft ein Dorn im Auge zu sein, auch Bobby Kotick, Geschäftsführer von Activision Blizzard, hat nun anscheinend genug. In einem offiziellen Statement, das auf der Webseite von Activision Blizzard veröffentlicht zu finden ist, äußert er sich wie folgt:

Sie haben vielleicht Aussagen von Sony gelesen, in denen das Argument angeführt wird, dass Microsoft im Falle einer Einigung absichtlich ‚fehlerhafte‘ Versionen unserer Spiele auf PlayStation veröffentlichen könnte. Wir alle wissen, dass unsere leidenschaftlichen Spieler die ersten wären, die Microsoft zur Rechenschaft ziehen würden, wenn es darum ginge, seine Versprechen hinsichtlich Inhalt und Qualität einzuhalten. Sony hat sogar zugegeben, dass sie nicht wirklich an einer Call-of-Duty-Vereinbarung interessiert sind – sie wollen nur verhindern, dass unsere Fusion zustande kommt. Das ist ein enttäuschendes Verhalten von einem Partner, mit dem wir seit fast dreißig Jahren zusammenarbeiten, aber wir werden nicht zulassen, dass das Verhalten von Sony unsere langfristige Beziehung beeinträchtigt. (…)

Microsoft schnappt sich Activision Blizzard. Was für Auswirkungen hat der Mega-Deal auf euch Spieler? Wir verraten es euch im Video:

Microsoft & Activision Blizzard: Wann fällt die Entscheidung?

Einen konkreten Termin gibt es momentan noch nicht. Die EU-Kommission hat erst vor Kurzem angekündigt, dass man die Entscheidung noch einmal verschieben müsse. Eigentlich wollte man bereits am 25. April 2023 das Urteil verkünden, nun soll die Bekanntgabe am 22. Mai 2023 erfolgen.

Auch die britische Behörde CMA muss noch eine Entscheidung fällen, bevor es weitergehen kann. Mit anderen Worten: Microsoft und Activision Blizzard müssen noch einige Hürden nehmen, bevor der Zusammenschluss endlich über die Bühne gehen kann.