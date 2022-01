Meine Urenkel werden sicher ihren Spaß mit diesem Survival Game haben. Okay, erst mal genug Zynismus. Nach sechs Jahren macht Blizzard endlich mal wieder etwas richtig Neues. Kein Warcraft, kein Starcraft, kein Diablo, sondern ein neues Universum. Aber irgendwie hat die Ankündigung einen faden Beigeschmack.

Blizzard Entertainment Facts

Blizzard arbeitet an Survival Game: „Neue Kapitel, Leute“

Seit dem Erscheinen von Overwatch im Jahr 2016 hat Blizzard Entertainment kein richtig neues Spiel angekündigt. Es gab Fortsetzungen und Spin-offs, doch nun soll ein brandneues Spiel bei Blizzard entstehen, wie das Studio gestern via Twitter ankündigte.

Das neue Survival Game handelt übrigens nicht von den Erlebnissen von Frauen in einem Großraumbüro in Irvine, Kalifornien. Blizzard macht ja auch keine Horror-Spiele, auch wenn das Entsetzen der Fans bei der Ankündigung von Diablo Immortal unerreicht bleibt. Anderes Thema. Bevor ich euch aber von meinem inneren Konflikt nach dieser Ankündigung berichte, eine kleine Zusammenfassung.

Und die ist wirklich klein, denn wir wissen nur, dass ein neues Survival Game bei Blizzard entsteht, das in einem neuen Universum spielt. Es gibt bisher zwei Artworks und einige Stellenausschreibungen für das Spiel. Leiter des Projektes wird übrigens Craig Amai, der über Jahre hinweg bereits an World of Warcraft mitgearbeitet hat.

Zum Stand des Projekts ist noch nicht viel bekannt. Zwar teilte Blizzards Manager Mike Ybarra via Twitter mit, er habe bereits mehrere Stunden mit dem Team das neue Spiel getestet (Hinweis auf eine Multiplayer-Komponente), doch dient die Ankündigung größtenteils als Stellenausschreibung. Es wird vermutlich noch ein paar Jahre dauern, bis dieses Spiel erscheint.

Blizzards Ruf hat in letzter Zeit großen Schaden genommen. Zu Recht, wie ich finde, denn dort sind Menschen zu Schaden gekommen. Das Unternehmen soll sich deswegen vor Gericht verantworten. Es scheint fast, die Ankündigung will den positiven Auftrieb nutzen, den der Kauf von Activision Blizzard durch Microsoft langsam mit sich bringt und das Ganze zu einer Art Neuanfang machen – ein neues Kapitel.

Ich sollte mich darüber eigentlich freuen. Vor elf Monaten kritisierte ich Blizzard für die eigene Mutlosigkeit und Innovationsarmut und wollte vom Erschaffer so toller Videospielwelten endlich mal was Neues sehen.

Jetzt bekomme ich, um bei der kulinarischen Metapher zu bleiben, was Frisches auf den Tisch. Zugeben, es ist nur ein Gruß aus der Küche, doch der sieht ganz lecker aus. Ich würde gerne probieren, doch während ich reinbeißen will, fällt mir der eine oder andere Artikel ein. Das ist doch das Restaurant, in dem der Küchenchef ständig die Mitarbeiterinnen nötigt und sich weigert, eine Frau zur Sous Chefin zu machen, auch wenn sie qualifizierter ist als männliche Bewerber. Jetzt ist mir der Appetit vergangen.

Bis jetzt durfte sich hier nur der Zyniker in mir zu Wort melden, lassen wir mal den Optimisten sprechen. Es mag sein, dass diese Ankündigung ein Mix aus PR- und Recruiting-Aktion ist, aber vielleicht ist es auch eine Chance. Laut dem bekannten Journalisten Jason Schreier schwärmen selbst die verärgerten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei Blizzard von diesem neuen Spiel und seinem Team. (Quelle: Jason Schreier via Twitter). Vielleicht gelingt mit diesem neuen Kapitel und Microsoft ja tatsächlich eine positive Entwicklung bei Blizzard. Hoffen wir es für die Spieler und Spielerinnen, aber vor allem für die Menschen, die bei Blizzard arbeiten und in Zukunft arbeiten werden. Hoffen wir, dass wir das noch erleben dürfen.