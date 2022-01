Microsoft testet einen neuen Taskmanager, der einfacher und schicker sein soll. In einer Vorschauversion zu Windows 11 ist er nun im neuen Design aufgetaucht. Es handelt sich um das erste größere Update, seit Windows 10 auf den Markt kam.

Windows 11 Facts

Windows 11: Neuer Taskmanager aufgetaucht

Microsoft haucht dem Taskmanager neues Leben ein. Als versteckte Funktion kann er nun immerhin in einer Vorschauversion zu Windows 11 aktiviert werden. Microsoft hat den neuen Taskmanager noch nicht offiziell vorgestellt, da wohl an der einen oder anderen Stelle noch geschraubt wird. Die jetzt aufgetauchte Version bietet noch keine neuen Funktionen, gibt sich aber aufgeräumter. Neu ist unter anderem eine Seitenleiste, welche die bisherigen Reiter ablöst. Das neue Design erinnert dabei sicher nicht zufällig an die Systemeinstellungen von Windows 11.

Microsoft nennt die versteckte Funktion zum Aufrufen des neuen Taskmanagers „TaskManagerRejuvenated“. Ganz wie die aktuelle Version des Programms enthält auch die „verjüngte“ Version immer noch die gleichen Informationen zu Prozessen, Leistung, App-Verlauf, Startanwendungen, Benutzern, Details und Diensten (Quelle: Bleeping Computer).

Das neue Design macht sich auch an anderer Stelle bemerkbar: Microsoft testet ein neues „Hero“-Element in Form eines angehefteten Abschnitts am oberen Rand des Taskmanagers. Hier werden der Name des Computers, das Modell und die aktuell genutzten Ressourcen anzeigt. Wirklich nützlich ist die Darstellung aber noch nicht, denn unabhängig vom Gerät zeigt der Taskmanager einfach Infos zum Surface Pro 8 an.

Diese Tipps rund um Windows 11 solltet ihr kennen:

Wann kommt der neue Taskmanager für alle?

Der aufgeräumte Taskmanager steht derzeit nur Teilnehmern des Beta-Programms Windows Insider zur Verfügung – und selbst in der aktuellen Vorschauversion muss das neue Design erst aktiviert werden. Wann der neue Taskmanager für alle Nutzer von Windows 11 zur Verfügung stehen wird, weiß derzeit nur Microsoft selbst.