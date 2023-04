Mit dem Task-Manager könnt ihr in Windows laufende Prozesse und Dienste beenden oder überwachen. Wir zeigen euch alle 4 wichtigen Methoden, um den Task-Manager zu öffnen.

Mit dem Task-Manager prüft ihr beispielsweise, wie stark einzelne Prozesse die CPU auslasten und wie viel RAM sie belegen. Außerdem könnt ihr so manchmal auch Malware enttarnen. So öffnet ihr ihn.

Task-Manager in Windows 10 und 11 öffnen

Klickt mit der rechten Maustaste auf die Taskleiste und auf „Task-Manager“. Ansonsten funktionieren auch alle weiteren unten gezeigten Methoden sowohl in Windows 10 als auch in Windows 11.

So öffnet ihr den Task-Manager in Windows 11 ganz schnell. (Bildquelle: GIGA)

Task-Manager mit Tastenkombination öffnen

Am schnellsten öffnet ihr den Task-Manager in Windows 11 und 10 per Tastenkombination:

Drückt gleichzeitig die Tasten [Strg] + [Shift] + [Esc]. Anschließend öffnet sich der Task-Manager in einem kleinen Fenster. Klickt unten links auf „Mehr anzeigen“, um die gewohnte Ansicht mit allen laufenden Prozessen und Diensten zu sehen.

Der Task-Manager in Windows 11. (Bildquelle: GIGA)

Alternativ drückt ihr die Tastenkombination [Strg] + [Alt] + [Entf] und klickt im Vollbild-Menü auf den Eintrag „Task-Manager“.

Nachdem ihr gleichzeitig die Tasten Strg + Alt + Entf gedrückt habt, klickt ihr auf „Task-Manager“. (Bildquelle: GIGA)

So blendet ihr „Empfohlen“ im Startmenü aus:

Task-Manager per Startmenü öffnen

Klickt mit der rechten Maustaste auf den Startmenü-Button. Alternativ drückt ihr gleichzeitig die Tasten [Windows] + [X]. Im aufklappenden Kontextmenü wählt ihr „Task-Manager“ aus.

Über das Kontextmenü des Startmenüs könnt ihr den Task-Manager auch öffnen. (Bildquelle: GIGA)

Task-Manager per Ausführen-Fenster öffnen



Drückt die Tastenkombination [Windows] + [R], um das Ausführen-Fenster zu öffnen. Gebt taskmgr ein und drückt [Enter], um den Task-Manager zu starten.

Auch in älteren Windows-Versionen wie Windows 8 oder Windows 7 lässt sich der Task-Manager öffnen. Am schnellsten funktioniert das über das Ausführen-Fenster, wie oben beschrieben. Falls ihr noch mehr praktische Wege kennt, um den Task-Manager in Windows zu öffnen, schreibt es uns gerne in die Kommentare.

