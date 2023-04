Simulations-Fans haben auf Steam traditionell die Qual der Wahl – aktuell könnt ihr euch beispielsweise den beliebten Simulator House Flipper schnappen und dabei 50 Prozent sparen. Kein Wunder, dass das Spiel in den Steam-Charts für Aufsehen sorgt.

Steam Facts

Mit House Flipper hat sich ein beliebter Simulator fünf Jahre nach dem Release zurück in die Steam-Charts renoviert. Um die Veröffentlichung des neuen Farm-DLCs zu feiern, ist die Simulation auf der PC-Plattform aktuell um 50 Prozent im Preis reduziert und arbeitet sich damit in der Bestseller-Liste nach oben.

House Flipper: Steam-Hit für Renovier-Fans

In House Flipper kauft ihr heruntergekommene und baufällige Grundstücke auf und verpasst den Häusern eine gründliche Generalüberholung, um sie anschließend für einen satten Profit zu verkaufen. Ihr könnt euch dabei als Innenarchitekten und Dekorateure ebenso ausleben wie als Handwerker und Reinigungsprofis. Verlegt Stromleitungen, reißt Wände ein, sorgt für die passende Einrichtung und zeigt, welches Potenzial in den baufälligen Häusern steckt. In der Community kommt das Spiel mit über 65.000 sehr positiven Bewertungen ziemlich gut an.

Schaut euch hier den Trailer zu House Flipper an:

House Flipper Official Trailer

Auf Steam könnt ihr euch House Flipper aktuell 50 Prozent günstiger als gewöhnlich schnappen – der Renovierungs-Simulator kostet nur 12,25 Euro statt 24,50 Euro. Falls ihr Lust auf noch mehr Reparaturen und Instandsetzungen habt, könnt ihr euch auch ein oder mehrere DLCs sichern, die derzeit ebenfalls im Preis reduziert sind. Der Rabatt für das Basis-Spiel und die Erweiterungen gilt noch bis zum 21. April.

House Flipper Empyrean

Steam-Charts: Kein Vorbeikommen an Counter-Strike

Während sich House Flipper in der Bestseller-Liste nach oben werkelt, reicht es noch nicht ganz für die Top 10 der Steam-Charts – dort tummeln sich andere Hochkaräter, viele davon entweder gratis oder ebenfalls mit einem fetten Rabatt im Gepäck. Ganz oben in den Charts thront der Shooter-Dauerbrenner Counter-Strike, dahinter folgen Call of Duty: Modern Warfare 2 und das neue Mittelalter-RPG Wartales, das zum offiziellen Release einen Traumstart hingelegt hat.

