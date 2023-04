13 Jahre alt, aber immer noch eine Empfehlung wert: Die Rede ist vom Arcade-Racer Split/Second: Velocity, dem vielleicht explosivsten Racer der Videospielgeschichte. Wir erklären euch, warum ihr euch das Rennspiel sichern solltet. Besonders, da es aktuell im Xbox-Sale zu finden ist.

Für Fans von Chaos und Zerstörung

Rennspiele gibt es viele und während die meisten Racer euch mit Realismus oder Tuning begeistern wollen, setzt Split/Second: Velocity vor allem auf eins: die pure Zerstörung.

Im Kontext einer Fernsehshow fahrt ihr in dem Spiel waghalsige Rennen. Der besondere Clou: Per Knopfdruck könnt ihr eure Umgebung explodieren lassen oder aber katastrophale Events auf der Rennstrecke auslösen. Infolgedessen landet ein Flugzeug auf der Fahrbahn, ein Atomkraftwerk explodiert oder ein Schiff kollidiert mit der Strecke.

Split/Second | Trailer

Das sieht nicht nur ziemlich spektakulär aus, sondern erfordert auch blitzschnelle Reflexe, um auf die plötzliche Bedrohung zu reagieren – daher auch der Name Split/Second, also Sekundenbruchteil. Ein furioses Konzept, dass es in dieser Form nie wieder gab und wohl auch der Hauptgrund dafür ist, warum der Disney-Racer vielen Spielern gut in Erinnerung geblieben ist.

Holt euch Split/Second zum absoluten Top-Preis

Falls ihr also eine Xbox besitzt und das Spiel nachholen wollt, dann solltet ihr jetzt schnell zuschlagen! Denn bis zum 20. April 2023 ist das Rennspiel für schlappe 2,49 Euro im Angebot. Der 360-Titel lässt sich dank der Abwärtskompatibilität problemlos auf der Xbox Series X|S spielen.

Alternativ gibt es den Racer auch auf Steam. Allerdings ist dieser Port mit 16,79 Euro nicht nur recht teuer, sondern laut mehreren Usern auch nicht besonders gut.