Wer dank John Wick 4 aktuell Bock auf stylische Action-Shooter hat, der sollte sich Severed Steel näher ansehen. Der Bullet-Time-Shooter ist ein echter Steam-Geheimtipp und derzeit um satte 55 Prozent reduziert. Wir stellen euch das Action-Feuerwerk vor!

Severed Steel ist ein Muss für Action-Fans

Das Shooter-Genre zu revolutionieren, ist schwer. Allerdings kann man auch einfach beliebte Elemente stilsicher miteinander kombinieren. So ein Fall ist Severed Steel. Der Shooter vereint rasante Action im Stil von Hotline Miami mit dem irren Movement von Titanfall. Garniert wird der bleihaltige Spaß mit Bullet-Time, zerstörbaren Umgebungen und reichlich Cyberpunk-Flair.

Das wilde Konzept kommt bei der Steam-Community hervorragend an und so bewerten die User Severed Steel in 95 Prozent der Fälle positiv. Noch aussagekräftiger ist aber ein Blick in die Rezensionen. Hier ein kleiner Auszug:

„Heiliger Bimbam, das ist ein tolles kleines FUN-Spiel. Das ist das, was dem Hotline-Miami-Flow am nächsten kommt, und ich wusste nicht, wie sehr ich genau das wollte, bis ich es bekam.“ (Steam-User Silentfog) „Kennt ihr die Szene in der Hotellobby aus dem Film Matrix? Es ist diese Szene, aber als Spiel. Sehr, sehr lustig, aber ein bisschen einfach.“ (Steam-User The Power of Love) „Definitiv eines der besten „Ich muss 30 Minuten vor einem Zoom-Meeting totschlagen“-Spiele, die ich je gespielt habe. 10/10 Spiel. (Steam-User Frog)

Toller Shooter, aber kurze Spielzeit

Wenn euch diese Lobhuldigungen noch nicht überzeugen, dann hilft vielleicht der saftige Rabatt von 55 Prozent, der den Shooter auf 9,44 Euro drückt – das Angebot gilt bis zum 17. April 2023.

Ihr solltet allerdings wissen, dass es sich bei Severed Steel um einen recht kurzen Shooter handelt. Laut Howlongtobeat habt ihr die Story in weniger als 3 Stunden durch. Aber gerade deswegen lohnt sich der aktuelle Rabatt umso mehr!