Vier Jahre nach dem Release sorgt ein anspruchsvoller Sci-Fi-Simulator derzeit in den Steam-Charts für Wirbel. Das komplexe Spiel X4: Foundations bietet Weltraum-Fans jede Menge Freiheiten und beamt sich in der Bestseller-Liste weit nach oben.

Wenn ihr gerne ordentlich Zeit in ein Spiel steckt, um komplexe Mechaniken und Strategien zu meistern, dann könnte euch X4: Foundations gefallen. Die Sci-Fi-Simulation erschien ursprünglich am 30. November 2018 und feiert derzeit ein beachtliches Comeback in den Steam-Charts – nicht zuletzt wegen eines satten 50-Prozent-Rabatts, der allerdings am 17. April ausläuft.

X4: Foundations stark auf Steam reduziert

In X4: Foundations habt ihr die Möglichkeit, den Weltraum ganz nach euren eigenen Vorstellungen zu erkunden. Das komplexe Gameplay-Konzept lässt euch viele Freiheiten, wie ihr spielen wollt – ihr könnt handeln, bauen, Raumschiffe steuern und gegen feindliche gesinnte Gruppierungen kämpfen. Das X4-Universum ist mit hunderten Weltraum-Stationen und tausenden Schiffen ausgestattet und bietet eine realistische Wirtschaft mit zahlreichen Fraktionen und Ressourcen, die euer Abenteuer beeinflussen können.

Schaut euch hier den Trailer zu X4: Foundations an:

X4: Foundations - Start your space adventure today!

Auf Steam hat die massive Weltraum-Simulation eine größtenteils positive Wertung bei über 13.000 abgegebenen Stimmen. Wenn ihr in die gigantische Sci-Fi-Welt von X4: Foundations eintauchen wollt, könnt ihr euch das Spiel aktuell auf Steam für nur 24,99 Euro statt 49,99 Euro schnappen. Der Rabatt ist allerdings nur noch bis zum 17. April verfügbar.

Steam-Charts: Sci-Fi-Simulation startet durch

Die Sci-Fi-Simulation X4: Foundations kann sich aktuell über einen spektakulären vierten Platz in den Steam-Charts freuen. Besser schneiden derzeit nur Total War: Warhammer 3, Call of Duty. Modern Warfare 2 und Counter-Strike: Global Offensive ab. Ebenfalls in den Top 10 der Bestseller-Liste landet übrigens X4: Kingdom End – eine brandneue Erweiterung, die am 12. April 2023 erschienen ist. (Quelle: Steam)

