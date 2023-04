Kurz nach seinem Steam-Release darf sich ein brandneuer Sci-Fi-Shooter zurecht als Überraschungserfolg bezeichnen. Everspace 2 steht nicht nur in den Charts weit oben, sondern heimst zudem auch noch begeisterte Kritiken ein.

Steam Facts

Der Sci-Fi-Shooter Everspace 2 hat auf Steam einen beeindruckenden Start hingelegt und sich in den Charts festgesetzt. Das Spiel von Entwickler Rockfish Games ist seit dem 6. April 2023 auf der Plattform verfügbar und sorgt bei Fans mit seinem rasanten Weltraum-Gameplay für Jubelstürme.

Steam-Kracher: Everspace 2 feiert Traum-Release

Nach einer zweijährigen Early-Access-Phase hat der Sci-Fi-Hit Everspace 2 endlich seinen vollwertigen Release gefeiert – und in der Community kommt das Weltraum-Abenteuer mit RPG- und Loot-Elementen richtig gut an. In dem Singleplayer-Shooter steuert ihr euer Raumschiff durch das All, erkundet Planeten und kämpft gegen Warlords, Außerirdische und Sektenanhänger.

Schaut euch hier den Launch-Trailer zu Everspace 2 an:

EVERSPACE 2 | PC Launch Trailer

Auf Steam hat Everspace 2 bereits über 5.700 abgegebene Stimmen und steht bei einer sehr positiven Wertung. Die Community lobt den Looter-Shooter für seine Grafik, das Gameplay und die Story. Bis zum 13. April 2023 ist das Spiel auf Steam außerdem noch um 10 Prozent im Preis reduziert – derzeit könnt ihr es euch auf der PC-Plattform also für 44,99 Euro statt 49,99 Euro schnappen.

EVERSPACE™ 2 ROCKFISH Games

Steam-Charts: Sci-Fi-Shooter landet weit oben

Everspace 2 hat sich kurz nach dem Release bis auf den vierten Platz der Steam-Bestseller-Liste gearbeitet. Noch beliebter sind derzeit nur Yu-Gi-Oh: Master Duel und Counter-Strike: Global Offensive sowie das Steam Deck von Valve. Knapp dahinter landet der Survival-Horror-Hit Sons of the Forest, der sich mittlerweile schon seit einigen Wochen beharrlich in den Charts hält.

In den Steam-Charts findet sich aktuell auch noch ein beliebter Simulations-Hit, der um satte 75 Prozent im Preis reduziert ist:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.