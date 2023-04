In der jüngsten Beta für Diablo 4 konnten sich Fans einen Eindruck von der Story und Leveling-Phase machen. Dabei blieben viele wichtige Fragen jedoch noch unbeantwortet. Ein neues Video gibt jetzt endlich Antworten zu den umfangreichen Endgame-Inhalten.

Die offene Beta Ende März hat die Vorfreude auf Diablo 4 ordentlich angeheizt, allerdings gab es auch einige Kritik. Dazu gehörte vor allem das Endgame, denn sobald ihr in der Beta Level 25 erreicht hattet, gab es nicht viel mehr zu tun als die immer gleichen Dungeons zu grinden. Sieht so das Endgame von Diablo 4 aus?

Neues Video stellt umfangreiche Endgame-Inhalte vor

Natürlich hat Diablo 4 deutlich mehr zu bieten als das, wichtig ist allerdings, dass die meisten Aktivitäten erst nach der Story-Kampagne freigeschaltet werden. Sobald ihr Level 50 erreicht und die Geschichte abgeschlossen habt, müsst ihr euer Können in einem Finaldungeon unter Beweis stellen. Habt ihr diesen bewältigt, schaltet ihr die nächste Weltstufe und damit auch auch größere Herausforderungen, bessere Beute und neue Aktivitäten frei.

Eine Übersicht aller Endgame-Inhalte könnt ihr euch im neusten Video ansehen:

Diablo IV | Im Kern des Spiels – Die Langzeitinhalte

Konkret werden folgende Feature besprochen:

Paragonsystem : Nach Level 50 erhaltet ihr keine Skillpunkte mehr, sondern verteilt stattdessen Paragonpunkte, um euren Build bis ins Detail zu optimieren. Das Paragon-System in Diablo 4 fällt dabei deutlich komplexer aus als noch in Diablo 3.

: Nach Level 50 erhaltet ihr keine Skillpunkte mehr, sondern verteilt stattdessen Paragonpunkte, um euren Build bis ins Detail zu optimieren. Das Paragon-System in Diablo 4 fällt dabei deutlich komplexer aus als noch in Diablo 3. Aspekte : Für das Abschließen bestimmter Dungeons erhaltet ihr Aspekte, die in eurem Kodex der Macht gesammelt werden. Damit könnt ihr gefundene Gegenstände verzaubern und ihnen legendäre Fähigkeiten verleihen.

: Für das Abschließen bestimmter Dungeons erhaltet ihr Aspekte, die in eurem Kodex der Macht gesammelt werden. Damit könnt ihr gefundene Gegenstände verzaubern und ihnen legendäre Fähigkeiten verleihen. Alptraumdungeons : Bereits abgeschlossene Dungeons könnt ihr mittels Alptraumsiegel erneut betreten und euch mit noch stärkeren Gegnern und zusätzlichen Herausforderungen messen.

: Bereits abgeschlossene Dungeons könnt ihr mittels Alptraumsiegel erneut betreten und euch mit noch stärkeren Gegnern und zusätzlichen Herausforderungen messen. Höllenflut-Gebiete : Ähnlich wie die terrorisierten Gebiete in Diablo 2 werden zufällige Areale in Diablo 4 von den Mächten der Hölle überrannt. Dort warten entsprechend große Herausforderungen und Belohnungen auf euch.

: Ähnlich wie die terrorisierten Gebiete in Diablo 2 werden zufällige Areale in Diablo 4 von den Mächten der Hölle überrannt. Dort warten entsprechend große Herausforderungen und Belohnungen auf euch. Der Flüsternde Baum : Hier erhaltet ihr Kopfgelder, für deren Abschluss ihr Todesgeflüster erhaltet. Dieses könnt ihr anschließend für Ausrüstung eintauschen.

: Hier erhaltet ihr Kopfgelder, für deren Abschluss ihr Todesgeflüster erhaltet. Dieses könnt ihr anschließend für Ausrüstung eintauschen. Felder des Hasses: PVP-Freunde können sich auf den Feldern des Hasses um geläuterte Splitter streiten, die unter anderem gegen kosmetische Belohnungen eingetauscht werden können.

Diablo 4 erscheint am 6. Juni 2023 für PC, PlayStation und Xbox. Wenn ihr das Spiel vorbestellt, dürft ihr bereits einige Tage vorher am 2. Juni in den Early Access starten.

