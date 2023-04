Etliche PlayStation-Fans wünschen sich schon seit Jahren eine neue PSP als Antwort auf die Nintendo Switch – doch bislang ging man davon aus, dass Sony dem Handheld-Markt ein für alle Mal abgeschworen hat. Insider-Informationen zufolge scheint das Unternehmen aber tatsächlich an einer neuen tragbaren Konsole zu arbeiten, der jedoch die wichtigste Funktion zu fehlen scheint.

Sony gibt dem Handheld-Markt nach dem PS-Vita-Fiasko doch noch eine Chance – das legt zumindest ein neuer Bericht von Insider Gaming aus der Feder des bekannten Leakers Tom Henderson nahe. Dieser erklärt, dass Sony hinter verschlossenen Türen an einem Gaming-Handheld mit dem Codenamen „Q Lite“ arbeitet.

Alle Fans der PSP und PS Vita werden jedoch enttäuscht. Denn bei der neuen Handheld-Konsole soll es sich lediglich um eine Art tragbare Erweiterung eurer PS5 handeln. Mit anderen Worten: Wer die Q Lite nutzen will, benötigt zwingend eine PS5 – denn der neue Sony-Handheld ist keine eigenständige Plattform, sondern kann lediglich als eine Art Streaming-Device für die große Hauptkonsole genutzt werden.

Gut zu wissen: PS Remote Play funktioniert über PS5 auch jetzt schon mit dem Smartphone, Tablet oder PC:

Das Gameplay eurer PS5 wird übers Internet dank der PS-Remote-Play-Funktion auf den Handheld gestreamt – maximal in FHD-Auflösung und mit 60 FPS. Die Spiele werden im Gegensatz zur Nintendo Switch nicht nativ auf dem Handheld berechnet, sodass dieser auch nicht Standalone genutzt werden.

Viele technische Informationen zum PlayStation-Handheld sind noch nicht bekannt. Es ist jedoch von einem 8 Zoll großen Touch-Bildschirm die Rede, dem die vom PS5-Controller bekannten adaptiven Trigger zur Seite gestellt werden. Des Weiteren soll es Knöpfe zum Anpassen der Lautstärke, ein Paar Lautsprecher sowie ein 3,5-mm-Klinkenanschluss für Kopfhörer geben.

Weiterer Kritikpunkt: Die neue PSP von Sony soll ausschließlich über Remote Play nutzbar sein. Mit anderen Worten: Sie braucht nicht nur eine konstante Internetverbindung, eure PS5 muss ebenfalls laufen und mit dem Internet verbunden sein, wenn ihr mit dem Handheld spielen wollt – denn Cloud-Gaming ohne PS5-Nutzung wird laut dem Bericht von Insider Gaming nicht unterstützt.

Informationen zum Verkaufspreis des PS5-Handhelds gibt es bislang noch nicht. Er soll voraussichtlich vor der PS5 Pro zum Weihnachtsgeschäft 2024 an den Start gehen.

So könnte der PS5-Handheld übrigens aussehen:

Als ehemaliger PSP-Besitzer gehöre ich zu der Gruppe der Fans, die schon lange darauf warten, dass Sony dem Handheld-Markt noch eine Chance gibt. Die PSP war absoluter Wahnsinn – und auch die PS Vita hätte ein Erfolg werden können, wenn Sony etwas mehr Durchhaltevermögen an den Tag gelegt hätte.

Jetzt bringt Sony eventuell nach all den Jahren tatsächlich einen neuen Handheld – und meine Enttäuschung ist riesig. Denn ich werde das Teil dank des mangelhaften Internetausbaus in Deutschland nicht mal unterwegs nutzen können – und ist genau das nicht der Sinn eines Handhelds? Sony scheint das anders zu sehen. Ich bin gespannt, ob sie sich mit dem Teil vollkommen in die Nesseln setzen.