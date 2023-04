Sony spendiert dem PlayStation-Store auf der PS5 eine überaus hilfreiche Funktion, die für viele längst überfällig war. Diese Woche bekommt der Store neue Tags, mit denen die Barrierefreiheits-Optionen von Spielen endlich übersichtlich dargestellt werden.

Diese Woche stellt Sony endlich die Barrierefreiheit auf der PS5 in den Mittelpunkt und führt ein neues Feature auf der Konsole ein, das die Auswahl von Spielen einfacher macht. Im PlayStation-Store werden neue Hinweis-Tags eingeführt, die Aufschluss darüber geben, welche Barrierefreiheitsfunktionen unterstützt werden.

PS5: Neues Feature sorgt für mehr Barrierefreiheit

In einem Post auf dem offiziellen PlayStation-Blog hat Sony die neuen Barrierefreiheits-Tags angekündigt. Demnach sollen Spieler im PlayStation-Store auf der PS5 nun angezeigt bekommen, welche Spiele über bestimmte hilfreiche Features verfügen. Sobald die neuen Tags live gehen, könnt ihr Spiele einfach durch das Drücken der Dreieck-Taste auf vorhandene Features durchsuchen. Somit kann vor dem Kauf einfach überprüft werden, ob ein Spiel über die gewünschten Optionen verfügt.

Insgesamt sollen über 50 Barrierefreiheits-Tags eingeführt werden. Zu den Optionen zählen unter anderem visuelle Alternativen für Hinweise, Mono-Audio, akustische Signale, überspringbare Rätsel und Tastenneuzuordnung. (Quelle: PlayStation)

In unserem Video zeigen wir euch, wer im Vergleich zwischen Xbox und PS5 die Nase vorne hat:

PlayStation-Store: PS4- und PS5-Hits bekommen neue Tags

Sony will die Tags diese Woche schrittweise einführen. Zu den ersten Spielen sollen unter anderem God of War: Ragnarök, Ratchet and Clank: Rift Apart, Gran Turismo 7, Ghost of Tsushima: Director’s Cut und Marvel’s Spider-Man: Miles Morales zählen. Die Funktion soll in den nächsten Monaten ausgebaut und in weitere Spiele-Hubs integriert werden.

