Eine der neuen Kampagnen im Treureprogramm PlayStation Stars heißt „Outbreak“ (Ausbruch). Hierfür müsst ihr ein kleines Rätsel lösen. Im Folgenden verraten wir euch die Lösung der Herausforderung und welche Belohnung auf euch wartet.

Das relativ junge Treueprogramm PlayStation Stars erhält jeden Monat neue Kampagnen, also Aufgaben, die ihr lösen könnt. Von ihnen sind fast alle Herausforderungen selbsterklärend, mit der Ausnahme von „Outbreak“ im April 2023.

PS-Stars Kampagne Outbreak - Lösung

Um die Kampagne „Outbreak“ erfolgreich abzuschließen, müsst ihr eins von fünf spezifischen Spielen starten. Die Games sind innerhalb der Herausforderung aber nicht explizit genannt, sondern verstecken sich hinter einer kurzen Beschreibung.

Wir listen euch jede Kurzbeschreibung und die jeweilige Lösung auf. Wie bereits erwähnt, müsst ihr nicht alle Spiele starten, um die Kampagne zu meistern, sondern nur eins von ihnen. In jedem Spiel findet ihr eine bestimmte Art von Zombies:

Das sind: Infizierte - Lösung: The Last of Us Remastered

Das sind: Dreglinge - Lösung: Demon’s Souls

Das sind: Gestrandete - Lösung: Death Stranding

Das sind: Freaker - Lösung: Days Gone

Das sind: Hiss-kontrollierte Menschen - Lösung: Control

Alles Spiele sind übrigens in PS Plus Extra und Premium verfügbar, falls ihr ein Abo besitzen solltet.

Wichtiger Hinweis: Es kann sein, dass die PlayStation-App die Kampagne noch nicht bei euch anzeigt. Derzeit sehen noch nicht alle PS-Stars-Mitglieder die Kampagne bei sich in der App. Zudem müsst ihr die Kampagne manuell in eurer PS-App starten. Falls sie in eurer App nicht angezeigt wird, dann startet das Programm neu oder schaut zu einem späteren Zeitpunkt hinein. Die Kampagne läuft bis zum 1. Mai 2023.

PS-Kampagne Outbreak - Belohnung

Für den erfolgreichen Abschluss der Kampagne erhaltet ihr das digitale Sammelobjekt „Diorama mit surfenden Zombies“. Sobald ihr das Diorama besitzt, könnt ihr es in eurem digitalen Schaukasten ausstellen, damit jeder eurer Freunde es sich ansehen kann.