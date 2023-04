Die GTA-Spiele sind ein unglaublicher Erfolg und haben zahlreiche Kopien nach sich gezogen. Spiele wie Saints Row, True Crime oder Watch Dogs richten sich dabei in erster Linie an ein volljähriges Publikum. Eine GTA-Alternative geht allerdings einen anderen Weg und begeistert nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder.

Die beste GTA-Kopie stammt von Lego

So ziemlich jeder kennt die bunten Klemmbausteine der dänischen Firma Lego. Das kreative Spielzeug ist Kult und hat sich im Laufe der Jahrzehnte auch zu einer beliebten Videospielmarke entwickelt. Am bekanntesten sind hier vor allem die vielen Lizenz-Umsetzungen, darunter Lego Star Wars, Lego Harry Potter oder auch diverse Marvel-Spiele. Alte Hasen erinnern sich dagegen mit Sicherheit an die Lego-Racer-Spiele:

Der heimliche Star unter diesen ganzen Games ist aber der GTA-Klon Lego City Undercover. In dem Open-World-Spiel von 2013 spielt ihr den Polizisten Chase McCain, der in einer bunten Klötzchenstadt auf Verbrecherjagd geht.

Lego City Undercover - Ankündigungstrailer

Was schnell eine billige Kopie hätte werden können, ist tatsächlich ein verdammt gutes Spiel geworden. Dafür sprechen auch die zahlreichen positiven User-Rezensionen im Xbox-Store. Hier wird Lego City Undercover stellenweise als das beste Lego-Spiel überhaupt betitelt.

Xbox-Chartstümer im Sonderangebot

Warum wir gerade die Xbox-Version ansprechen, hat zwei Gründe. Zum einen befindet sich das Open-World-Spiel gerade im Angebot und kostet euch nur schlappe 8,99 Euro – anstatt der regulären 59,99 Euro. Und zum anderen hat dieser Rabatt dafür gesorgt, dass das unscheinbare Lego-Game sich aktuell auf Platz 6 der Xbox-Charts befindet.

Damit steht das Abenteuer von Chase McCain sogar noch vor solchen Dauerbrennern wie GTA 5 oder Minecraft.

Falls ihr also Bock auf ein Open-World-Spiel im GTA-Stil habt, welches ihr sogar mit euren Kindern spielen könnt, dann solltet ihr möglichst schnell zuschlagen! Das Angebot gilt noch bis zum 6. April.