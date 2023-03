Wer die klassischen Pokémon-Spiele liebt, der muss dieses Game im Auge behalten. In Cassette Beasts fangt ihr Monster, erkundet eine liebevolle Pixel-Welt und geht Beziehungen ein. Wir erklären euch, was ihr über das kommende Rollenspiel wissen müsst.

Pokémon Facts

Cassette Beasts ist ein Fest für Retro-Fans

Am 26. April 2023 erscheint das Open-World-Rollenspiel Cassette Beasts auf Steam und im Game Pass für den PC. Konsolen-Ports für die Xbox Series X|S und die Nintendo Switch erscheinen dann aller Voraussicht nach im späten Frühling. So schreibt es der Entwickler Bytten Studio unter anderem auf Twitter:

Cassette Beasts ist stark an die klassischen Pokémon-Spiele angelehnt. In feinster Retro-Optik erkundet ihr abwechslungsreiche Gebiete, sammelt skurrile Monster und liefert euch im Anschluss rundenbasierte „2 vs. 2“-Kämpfe.

Der Name des Spiels kommt daher, weil ihr anstatt Pokébällen Kassetten nutzt, um die titelgebenden Biester einzufangen. Der Clou: Im Kampf verwandelt ihr euch selbst in die verschiedenen Monster. Walkman, Windbreaker und viel 80er-Jahre-Charme inklusive.

Falls ihr jetzt Lust auf die sympathische Pokémon-Alternative bekommen habt, dann könnt ihr eine kostenlose Demo auf Steam oder im Microsoft Store ausprobieren.

Cassette Beasts könnt ihr auch mit einem Freund oder einer Freundin zusammenspielen. Das Open-World-Spiel unterstützt nämlich einen lokalen Multiplayer.

Noch ein Geheimtipp für Pokémon-Fans

Übrigens erscheint noch eine weitere interessante Pokémon-Variante demnächst für die Nintendo Switch und zwar Alekon. Hier wird aber nicht die Hauptreihe kopiert, sondern das beliebte Spin-Off Pokémon Snap. Mehr dazu in diesem Artikel von unserem Kollegen Nathan:

Falls ihr indessen Fans vom Anime seid, dann dürft ihr diesen Artikel nicht verpassen. Denn obwohl Pokémon sich für gewöhnlich an Kinder und Jugendliche richtet, so gab es dennoch ein paar kontroverse Szenen, die schlussendlich der Schere zum Opfer gefallen sind. Welche das sind, das erfahrt ihr hier:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.