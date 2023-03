Wenn ihr neue Spiele braucht, dann solltet ihr jetzt bei Amazon vorbeischauen. Beim Online-Händler läuft gerade eine Spar-Aktion, bei der ihr drei Spiele kaufen, aber nur zwei davon bezahlen müsst. Teil des Angebots sind einige große Hits für PC, PlayStation und Xbox.

Tolles Gaming-Angebot bei Amazon

Amazon bietet euch gerade die perfekte Gelegenheit, um ein paar tolle Hits der letzten Jahre nachzuholen und dabei ordentlich zu sparen. Die Spar-Aktion lässt euch drei Spiele in den Einkaufswagen werfen, bezahlen müsst ihr aber nur zwei. Das Angebot wird dann automatisch an der Kasse angewendet und der Preis des günstigsten Spiels vom Gesamtpreis abgezogen. Wählt also am besten drei Spiele aus, die etwa gleich viel kosten, um möglichst viel zu sparen.

Laut Amazon sind über 200 Artikel für das Angebot qualifitiert. Dabei sind Spiele für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox und PC. Bei der Auswahl der drei Spiele könnt ihr beliebig die Plattformen mischen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ein Spiel im Angebot enthalten ist, ist auf der Produktseite auch nochmal ein Hinweis vermerkt.

Wir zeigen euch einige der Highlights bei der 3-für-2-Aktion bei Amazon:

Auf Amazon könnt ihr euch die komplette Liste der Spiele ansehen, die ihr für die Spar-Aktion auswählen könnt.

Diese Spiele dürft ihr im April nicht verpassen:

PS5 und Xbox Series X|S kaufen

Ihr sucht aktuell noch nach einer neuen Konsole? Mit unserer Übersicht zur PlayStation 5 und Xbox Series X|S zeigen wir euch, bei welchen Händlern die aktuelle Gaming-Generation aktuell zu haben ist. Immer mehr neue Spiele lassen die alte PS4 und Xbox One inzwischen zurück. Der Sprung zu den neuen Konsolen ist also irgendwann ganz unvermeidlich.