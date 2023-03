Für den Auftrag „Insektenbau XL“ im Resident Evil 4 Remake sollt ihr alle Eingänge zur Brutstätte finden und zerstören. An dieser Stelle zeigen wir euch die genauen Fundorte der Brutstätten und wie ihr sie zerstört.

Resident Evil 4 Remake Facts

„Insektenbau XL“ starten

Diesen Auftrag im Resident Evil 4 Remake könnt ihr während Kapitel 11 starten, nachdem ihr die Fahrt mit den Loren hinter euch gebracht habt und in der Brutstätte angekommen seid. Der blaue Auftragszettel hängt einer Holzpalette im östlichen Teil der Brutstätte.

Für die Lösung der Mission müsst ihr vier Eingänge der großen Brutstätte in der Mitte zerstören. Es wird euch dabei nichts auf der Karte markiert, ihr müsst die Eingänge selber finden.

Alle Eingänge zur Brutstätte finden

Um die Eingänge zu entdecken, müsst ihr in das Zentrum der Brutstätte schauen und nach oben blicken. Die Eingänge könnt ihr durch die gelben Auswüchse erkennen, aus denen Tentakeln hängen. Schießt mit einer beliebigen Waffe ein paar Mal auf sie, um sie zu zerstören.

Die verschiedenen Eingänge könnt ihr nur anvisieren, wenn ihr im richtigen Winkel zu ihnen steht. Auf den folgenden Bildern haben wir euch die entsprechenden Positionen markiert.

Brutstätte #1: Vom östlichen Bereich aus zu sehen.

Fundort von Brutstätte #1 (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Brutstätte #2: Vom nördlichen Bereich aus zu sehen.

Fundort von Brutstätte #2 (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Brutstätte #3: Vom westlichen Bereich aus zu sehen.

Fundort von Brutstätte #3 (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Brutstätte #4: Vom westlichen Bereich aus zu sehen.

Fundort von Brutstätte #4 (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Habt ihr alle Brutstätten-Eingänge abgeschossen, könnt ihr den Auftrag direkt beim Händler im Westen der Brutstätte abschließen und euch die Belohnung in Form von vier Spinellen abholen. Diese Mission könnt ihr übrigens später nicht mehr nachholen. Sobald ihr am Ende der Brutstätte in den Aufzug steigt, könnt ihr ihn nicht mehr absolvieren.

Wie gut kennst du Resident Evil?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.