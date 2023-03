Für den Auftrag „Schande der Familie“ im Resident Evil 4 Remake sollt ihr das Gemälde von Ramón Salazar finden und verunstalten. An dieser Stelle zeigen wir euch den Fundort des Porträts und wie ihr es verunstalten könnt.

„Schande der Familie“ starten

Diesen Auftrag im Resident Evil 4 Remake könnt ihr zu Beginn von Kapitel 12 starten, wenn ihr nach dem Kampf gegen Krauser mit dem Fahrstuhl zurück zur Burg gefahren seid. Ihr findet euch beim Händler nördlich vom Ballsaal wieder.

Vor seinem Raum hängt ein blauer Auftragszettel mit dieser Mission. Daneben könnt ihr übrigens auch den Auftrag „Juwelendieb“ annehmen. Im folgenden Video zeigen wir euch die Lösung für „Schande der Familie“:

Ramóns Porträt finden

Dem Auftrag liegt ein Foto bei, das euch den Ort zeigt, wo sich Ramóns Portrait befinden soll. Darauf ist der Thronsaal abgebildet, den ihr während Kapitel 10 besucht habt und in dem euch Salazar durch eine Falltür hat fallen lassen.

Verlasst also den Ballsaal Richtung Osten über das Vorzimmer bis in den Thronsaal. In der nordöstlichen Ecke des Thronsaals hängt Salazars Gemälde an der Wand.

Fundort von Ramóns Porträt im Thronsaal (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Ramóns Porträt verunstalten

Um das Porträt zu verunstalten, müsst ihr ein Ei auf das Gemälde von Salazar werfen. Solltet ihr kein Ei im Inventar haben, habt ihr zwei Möglichkeiten, die Aufgabe zu lösen.

Wartet, bis eines der Hühner, die vor dem Thron herumlaufen, ein Ei gelegt hat. Rüstet es dann wie eine Granate aus und werft es auf das Gemälde. Solltet ihr die Hühner getötet haben, könnt ihr an der südlichen Wand einen Schrank mit rechteckiger Vertiefung öffnen. Darin befindet sich ein goldenes Ei. Dieses könnt ihr ebenfalls für die Mission benutzen und es werfen.

Habt ihr ein Ei erfolgreich auf das Gemälde geworfen, ist der Auftrag erfüllt und ihr könnt zum Händler zurückkehren, um eure Belohnung in Form von drei Spinellen abzuholen.

