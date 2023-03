Für den Auftrag „Eiersuche“ im Resident Evil 4 Remake sollt ihr ein seltenes goldenes Hühnerei finden und verkaufen. Falls ihr Probleme bei der Suche habt, zeigen wir euch an dieser Stelle den Fundort des goldenen Hühnereis.

Goldenes Hühnerei finden

Zu Beginn von Kapitel 4 kommt ihr durch die Höhle mit Malereien. Nahe der Anlegestelle mit dem Boot findet ihr einen weiteren der blauen Zettel, der diesen Auftrag im Resident Evil 4 Remake startet.

Startpunkt des Auftrags „Eiersuche“ im Resident Evil 4 Remake (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Für die Mission müsst ihr ein seltenes goldenes Hühnerei finden und verkaufen. Die Suche gestaltet sich schwierig, da ihr euch in Kapitel 4 frei mit dem Boot rund um den See bewegen könnt. Wo sollt ihr also mit der Eiersuche beginnen?

Setzt euch nach Annahme des Auftrags in das Boot an der Anlegestelle und fahrt Richtung Osten auf den großen See hinaus. Ganz im Osten gibt es eine Anlegestelle mit einer kleinen Hühnerfarm. wo ihr fündig werdet.

Auf der Hühnerfarm am Ostufer des Sees findet ihr das goldene Hühnerei (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Lauft aus der Hühnerfarm ans östliche Ende hinter eine Böschung und ihr werdet das goldene Hühnerei am Boden finden.

Das goldene Hühnerei ist leicht am Boden zu übersehen (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Eiersuche abschließen

Für den Abschluss der Eiersuche müsst ihr jetzt einfach nur noch zum nächsten Händler-Standort gehen. Beim Händler könnt ihr das goldene Ei für stolze 9.000 Peseten verkaufen und so den Auftrag erfolgreich abschließen.

Das goldene Ei gehört übrigens nicht zu den Schätzen im Resident Evil 4 Remake. Es wird ganz normal in eurem Aktenkoffer abgelegt und ihr könnt es auch essen, um einen großen Teil eurer Gesundheit wieder herzustellen. Ihr könnt es zudem ausrüsten und wie eine Handgranate werfen. Für eine der Herausforderungen im Spiel müsst ihr sogar ein Hühnerei auf einen Gegner werfen. Dafür solltet ihr allerdings besser normale weiße oder braune Hühnereier benutzen.

