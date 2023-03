In Kapitel 3 und 4 vom Resident Evil 4 Remake könnt ihr sechseckige Teilstücke finden und damit ein Rätsel auf einem Steinsockel lösen. Falls ihr Probleme mit dieser Kopfnuss habt, zeigen wir euch an dieser Stelle die Lösung.

Sechseckige Teilstücke finden

Bevor ihr das Steinsockel-Rätsel lösen könnt, müsst ihr zuvor alle drei sechseckigen Teilstücke finden, um diese beim Sockel einzusetzen. Die Fundorte sehen wie folgt aus:

Sechseckiges Teilstück A

Kapitel 3

Dieses Teilstück findet ihr in der Schatztruhe im selben Bereich wie den Händler nach dem Steinbruch.

Fundort vom sechsteiligen Teilstück A (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Sechseckiges Teilstück B

Kapitel 3

Findet ihr in einer Schatztruhe am nördlichen Rand der Fischfarm, wo ihr das Bootsbenzin finden müsst.

Fundort vom sechsteiligen Teilstück B (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Sechseckiges Teilstück C

Kapitel 4

Findet ihr in der kleinen Höhle mit Schrein im Nordosten des Sees. Eine Schatulle mit dem Teilstück befindet sich im selben Raum wie der Statuenkopf. Ihr müsst vorher das Rätsel mit dem Pult mit Druckflächen lösen.

Fundort vom sechsteiligen Teilstück C (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Steinsockel-Rätsellösung (Assistiert/Standard)

Alle drei Teilstücke könnt ihr jetzt im Steinsockel am südwestlichen Ufer des Sees einsetzen und das Rätsel beginnen. Ihr müsst die Teilstücke so verschieben, sodass das Bild korrekt dargestellt wird. Auf den Schwierigkeitsgraden „Assistiert“ und „Standard“ ist das Rätsel dabei etwas leichter gestaltet. Ihr müsst dafür nur zwei Teilstücke bewegen.

Rotiert zuerst das Teilstück links unten 1-mal entgegen dem Uhrzeigersinn.

Rotiert daraufhin das Teilstück oben ebenfalls 1-mal entgegen dem Uhrzeigersinn und ihr habt die Lösung gefunden.

Tipp: Eventuell habt ihr schon viel am Rätsel herumprobiert und die Teilstücke sind bei euch wild durcheinander gemischt. Ladet in so einem Fall am besten euren letzten automatischen Spielstand, dann habt ihr wieder die normale Ausgangssituation.

Als Belohnung für das Rätsel erhaltet ihr den Schatz „Götze“, den ihr für 15.000 Peseten beim Händler verkaufen könnt.

Steinsockel-Rätsellösung (Veteran/Profi)

Wenn ihr das Rätsel in den Schwierigkeitsgraden „Veteran“ oder „Profi“ lösen wollt, sind die Teile mehr durcheinander gemischt und die Lösung ist etwas komplizierter.

Rotiert zunächst das Teilstück rechts unten 2-mal entgegen dem Uhrzeigersinn.

Rotiert dann das Teilstück links unten 2-mal entgegen dem Uhrzeigersinn.

Rotiert das Teilstück oben 1-mal und ihr habt die Lösung.

