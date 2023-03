Direkt im Eingangsbereich der Burg in der Gasse hinter dem Händler in einer Truhe.

Direkt im Eingangsbereich der Burg in der Gasse hinter dem Händler in einer Truhe.

In der nordwestlichen Ecke des Burgtors, nachdem ihr die Kanone nach oben gefahren habt, kommt ihr an einer roten Truhe mit diesem Schatz linkerhand vorbei.

In der nordwestlichen Ecke des Burgtors, nachdem ihr die Kanone nach oben gefahren habt, kommt ihr an einer roten Truhe mit diesem Schatz linkerhand vorbei.

In der südöstlichen Ecke des Audienzsaals steht eine Truhe, die ihr erreichen könnt, nachdem ihr Ashley durch die Wand mit Durchbruch geholfen und sie euch die Gittertür geöffnet hat.

In der südöstlichen Ecke des Audienzsaals steht eine Truhe, die ihr erreichen könnt, nachdem ihr Ashley durch die Wand mit Durchbruch geholfen und sie euch die Gittertür geöffnet hat.