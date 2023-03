Im Resident Evil 4 Remake könnt ihr 16 Aufzieh-Figuren mit dem Aussehen von Ramón Salazar finden und zerstören, um euch unter anderem ein unzerstörbares Messer freizuschalten. An dieser Stelle zeigen wir euch die Fundorte aller Kastellan-Figuren in jedem Kapitel.

Resident Evil 4 HD Facts

Fundorte aller 16 Aufzieh-Figuren

Bei den Aufzieh-Kastellanen handelt es sich um kleine Spielfiguren mit dem Aussehen von Ramón Salazar aus dem Originalspiel von 2005. In jedem Kapitel des Remakes versteckt sich irgendwo jeweils eine solche Spielfigur, die ihr zerstören könnt.

Tipp: Die Salazar-Figuren machen ein deutlich hörbares Geräusch, wenn sie sich in eurer Nähe befinden. Es empfiehlt sich also mit lauterem Sound oder Kopfhörern zu spielen, damit ihr sie nicht verpasst und besser aufspüren könnt.

Habt ihr alle 16 Spielfiguren zerstört schaltet ihr mit „Eine Revolution zieht auf“ nicht nur eine der Trophäen und Erfolge frei, sondern auch das ewige Messer. Wenn ihr dieses maximal verbessert und dessen Spezial-Upgrade freischaltet, wird es unzerstörbar.

Die Aufzieh-Kastellane sind verpassbar, werden dafür aber spielstandübergreifend gezählt. Wenn ihr zum Beispiel welche verpasst, könnt ihr verbleibende Figuren in einem späteren Spieldurchgang einsammeln oder ladet einfach einen älteren Spielstand, sofern ihr noch einen habt. Ihr müsst sie nur einmal zerstören.

Im Folgenden zeigen wir euch die genauen Fundorte für alle 16 Aufzieh-Kastellane. Euren Fortschritt für die Figuren könnt ihr übrigens im Herausforderungen-Menü einsehen. In der Kategorie „Leistungen“ unter „Eine Revolution zieht auf“ könnt ihr einsehen, wie viele Kastellane ihr schon zerstört habt.

Kapitel 1

Im kleinen Haus vor der Siedlung am See, aus dem euch ein Feind bei Ankunft Dynamit entgegen schmeißt. Auf dem Dachbalken steht die Figur.

Kapitel 2

Nachdem ihr das sechseckige Wappen beim Tor eingesetzt und die verlassene Fabrik hinter euch gelassen habt, kommt ihr nach einer Passage mit drei Feinden links an einer kleinen Hütte vorbei. Rechts in der Ecke beim Eingang steht die Figur.

Kapitel 3

Nach dem Steinbruch kommt ihr beim Händler vorbei. Links von ihm könnt ihr eine Leiter nach unten klettern und diese Aufzieh-Figur in der südöstlichen Ecke der Anlegestelle finden.

Kapitel 4

Beim Altar im Wald nördlich vom großen See. Sobald ihr euch frei mit dem Boot im See bewegen könnt, fahrt zur Anlegestelle der Siedlung am See am Nordufer. Nutzt den Insignienschlüssel beim Tor im Norden und folgt dem Weg über eine Leiter zum Altar. Nördlich hinter dem Zaun steht die Figur am Boden.

Kapitel 5

Auf dem Dachboden im Haus des Dorfvorstehers südlich vom Dorfplatz. Ihr könnt den Dachboden mit Hilfe von Ashley erreichen. Die Luke zum Dachboden befindet sich in dem Raum, wo euch der Bürgermeister angegriffen hat und Ada das erste Mal außen am Fenster erschien. Ihr müsst erst zudem den Schalter an der Wand im Raum betätigen, damit die Leiter zum Dachboden erscheint.

Kapitel 6

Diese Figur steht rechts beim großen Lagerfeuer kurz bevor ihr den Bereich mit dem Kontrollpunkt betretet.

Kapitel 7

Nachdem ihr den Verliesschlüssel benutzt habt, kommt ihr in die Schatzkammer. Hier steht die Figur genau auf dem Hauptweg auf einem Regal rechts von euch.

Kapitel 8

Findet ihr auf den Burgmauern. Sobald euch der Oger aus der Ferne angreift, springt rechts hinunter und lauft zum nächsten Turm im Westen. Klettert hier die Leiter hoch und geht im Uhrzeigersinn um den Turm, um den Kastellan zu entdecken.

Kapitel 9

In der nordwestlichen Ecke des Burghofs, unterhalb der Treppe, über die ihr den Irrgarten des Hofs betretet. Die Figur steht versteckt am Boden hinter ein paar Brettern.

Kapitel 10

Im Gang nach der Kaverne gegenüber dem Händler ist diese Figur gut hinter einem Gitter versteckt.

Kapitel 11

Nach der ersten Fahrt mit der Lore im Zwischenhalt. Auf einer der Wände im halb zerstörten Gebäude steht die Figur.

Kapitel 12

Direkt nach Betreten des Uhrturms und der Zwischensequenz mit Salazar steht dieser Kastellan in der nordwestlichen Ecke auf einer Kiste.

Kapitel 13

Nach dem Kai im Bereich mit einem großen Tor, wo der zweite Feind mit Raketenwerfer steht, könnt ihr diese Figur versteckt zwischen einem Gabelstapler und LKW am Boden finden.

Kapitel 14

Nach der Zwischensequenz mit Osmund Saddler kommt ihr in den Bereich mit dem Zeltlager. Westlich auf der Anhöhe findet ihr diese Kastellan-Figur im Raum auf den Spinden.

Kapitel 15

Im Gebäude nach der Ruine bei den Klippen findet ihr eine Figur auf den Dachbalken in einem kleinen Nebenraum vor dem Lagerraum für Testexemplare.

Kapitel 16

Bei der Fluchtsequenz mit dem eingeblendeten Countdown in der unterirdischen Passage kommt ihr durch einen Lagerberecih mit Kisten und Gabelstapler. Links vom Gabelstapler steht eine Spielfigur auf der Kiste.

Wie gut kennst du Resident Evil?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.