Das Resident Evil 4 Remake bietet eine ziemlich herausfordernde Liste mit Trophäen und Erfolgen. Wollt ihr das Spiel zu 100% abschließen und die Platin freischalten, könnt ihr euch auf viele Spieldurchgänge mit unterschiedlichen Voraussetzungen einstellen. In unserem Trophäen-Leitfaden samt Roadmap helfen wir euch dabei.

Resident Evil 4 Remake Facts

Leitfaden & Roadmap für alle Trophäen & Erfolge

Im Resident Evil 4 Remake Remake könnt ihr insgesamt 39 Erfolge (1.000 Gamerscore) bzw. 40 Trophäen (1x Platin, 4x Gold, 10x Silber, 35x Bronze) freischalten.

Leitfaden & Roadmap für 100% im Resident Evil 4 Remake

Im Vergleich zum Originalspiel von 2005 hat sich vieles im Spiel verändert. Die grundlegende Architektur der Areale ist gleich geblieben und Veteranen haben leichte Vorteile. Jedoch gibt es viele Überraschungen und auch komplett neue Mechaniken.

Ihr werdet ca. 40 Stunden benötigen, um alle Trophäen freizuschalten.

Alle Erfolge, außer jene für die Story, sind verpassbar. Es gibt keine Kapitelauswahl im Spiel. Daher legt ihr euch am besten zu Beginn jedes Kapitels einen separaten Speicherstand an. Euch stehen dafür genug Slots auf der Schreibmaschine zur Verfügung.

Es gibt ein New Game Plus und alles bis auf die Schätze und Schlüsselgegenstände wird immer mit übertragen.

Viele Trophäen für bestimmte Spieldurchgänge könnt ihr auch im New Game Plus freischalten, das macht viele Dinge leichter. Für zwei Erfolge müsst ihr das Spiel allerdings auf Rang S+ beenden. Dafür müsst ihr jeweils ein komplett neues Spiel starten.

Besonders ärgerlich: Es gibt je eine Trophäe für den Rang S+ auf dem Standard- und Veteran-Schwierigkeitsgrad. Wenn ihr Rang S+ auf Veteran schafft, schaltet dies NICHT automatisch die Trophäe für Rang S+ auf Standard frei. Ihr müsst hier zwei separate Spieldurchgänge machen.

Es ist möglich, die Platin in 4 Spieldurchgängen zu ergattern. Sinnvoller sind allerdings 5-6 Spieldurchläufe, da ihr so auch mehr für die höheren Schwierigkeitsgrade trainieren könnt.

, da ihr so auch mehr für die höheren Schwierigkeitsgrade trainieren könnt. Eine sinnvolle Roadmap zur Platin könnte etwas so aussehen: 1. Spieldurchgang: Beendet das Spiel auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad „Assistiert“, sammelt dabei alle Schätze der Händler-Schatzkarten in einem Spieldurchgang ein, zerstört alle 16 Aufzieh-Kastellane und macht unbedingt einen Speicherstand beim letzten Händler in Kapitel 16. Nach dem Händler könnt ihr den letzten Kastellan zerstören und die Story beenden. Holt euch dann im Boni-Shop als Belohnung das ewige Messer. Ladet den Kapitel-16-Spielstand und holt euch das Messer von der Schreibmaschine. Verbessert es maximal, damit es unzerstörbar wird. Eventuell müsst ihr andere Ausrüstung verkaufen oder ein Spezialupgrade-Ticket für Spinelle eintauschen. Achtet auch darauf, eine Pistole eurer Wahl hoch verbessert zu haben. Beendet dann den letzten Story-Abschnitt erneut. So habt ihr eine gute Pistole und ein unzerstörbares Messer für den nächsten Spieldurchgang. 2. Spieldurchgang: Startet ein New Game Plus auf „Assistiert“ und nutzt dabei nur Messer und Pistolen. Redet zudem nicht mit dem Händler. Sammelt wieder möglichst alle Schätze ein, da ihr 2.000.000 Ptas. für den unendlichen Raketenwerfer sparen müsst. 3. Spieldurchgang: Startet ein New Game Plus auf „Profi“ und beendet das Spiel in unter 7 Stunden, um den A-Rang zu erreichen. Kauft euch beim Händler direkt nach der Jagdhütte zu Beginn den unendlichen Raketenwerfer für 2.000.000 Ptas.. Dieser erledigt jeden Boss (bzw. jede Bossphase) mit einem Schuss. Heilt euch zudem während des gesamten Spieldurchlaufs nicht. Speichert auch regelmäßig, da es auf „Profi“ keine automatischen Spielstände gibt! Tipp: Wenn ihr sterbt, ladet nicht den letzten Spielstand aus dem „Game Over“-Menü, die Zeit für jeden Fehlversuch wird nämlich mitgerechnet. Ladet euren Spielstand stattdessen aus dem Hauptmenü heraus, dadurch wird der Timer wieder zurückgesetzt und ihr verliert keine Zeit. 4. Spieldurchgang: Beendet ein komplett neues Spiel (Spieldurchlauf 1) auf dem Schwierigkeitsgrad „Standard“ in unter 5 Stunden für Rang S+. Da ihr euch durch den vorherigen Spieldurchgang die Waffe Chicago Sweeper freigeschaltet habt, könnt ihr es euch hier etwas einfacher machen. Erledigt bis Kapitel 7 alle Aufträge, um 31 Spinelle anzusparen. Zu Beginn in der Burg könnt ihr euch dann ein Spezialupgrade-Ticket eintauschen und damit das Spezialupgrade der Chicago Sweeper freizuschalten (Unendlich Munition). Der Rest des Spieldurchgangs wird so viel leichter. Trotzdem solltet ihr weiter Peseten sparen, um euch in der Burg und auf der Insel je einen Raketenwerfer für die Kämpfe gegen Salazar und Saddler zu kaufen. 5. Spieldurchgang: Beendet ein komplett neues Spiel (Spieldurchlauf 1) auf dem Schwierigkeitsgrad „Veteran“ in unter 5 Stunden 30 Minuten für Rang S+. Wendet dabei genau die gleiche Taktik wie im 4. Spieldurchgang an. 6. Spieldurchgang: Beendet ein komplett neues Spiel (Spieldurchlauf 1) auf dem Schwierigkeitsgrad „Profi“ und verwendet dabei keine Bonuswaffen (Ewiges Messer, Handcannon und Chicago Sweeper). Nutzt dabei den Hühnerkopf, den ihr durch den 5. Spieldurchgang verdient habt. Dieser verringert den erlittenen Schaden.

Der Autopop der Platin-Trophäe ist zwischen PS4 nach PS5 möglich. Allerdings nicht anders herum. Wollt ihr Doppelplatin, spielt zuerst die PS4-Version.

Im Folgenden listen wir euch alle Trophäen und Erfolge vom Resident Evil 4 Remake mit den Freischaltbedingungen auf. Zudem findet ihr bei einzelnen Achievements weitere Guides, die euch die Freischaltung erleichtern sollen.

Siehe Trophäe „Mann für alles“.

Siehe Trophäe „Eine Revolution zieht auf“.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story.

Hierfür müsst ihr alle 39 Schätze im Dorf finden. Dies muss am Stück in einem Spieldurchlauf geschehen.

Hierfür müsst ihr alle 41 Schätze in der Burg finden. Dies muss am Stück in einem Spieldurchlauf geschehen.

Hierfür müsst ihr alle 24 Schätze auf der Insel finden. Dies muss am Stück in einem Spieldurchlauf geschehen.

Hierfür müsst ihr alle 29 Waffen finden und freischalten. Der verlinkte Guide gibt euch alle Infos dazu.

Hierfür müsst ihr alle 19 Aufträge finden und abschließen. Der verlinkte Guide gibt euch alle Infos dazu.

Hierfür müsst ihr alle 16 Aufzieh-Kastellane finden und zerstören. Der verlinkte Guide gibt euch alle Infos dazu.

