Während Kapitel 8 im Resident Evil 4 Remake kommt ihr in der Buchbinderei zu einer Wand mit vier Ausbuchtungen, in die ihr Lithografiesteine richtig platzieren müsst, damit sich die Wand verschiebt und ihr weiterkommt. An dieser Stelle zeigen wir euch die Lösung für dieses Rätsel und die Fundorte der Steintafeln.

Lithografiesteine auf Assistiert/Standard finden

Der erste Teil des Rätsels besteht darin, die fehlenden drei Lithografiesteine in der Buchbinderei zu finden, denn nur ein Stein befindet sich in der Wand mit Ausbuchtungen. Der Raum ist nicht allzu groß. Die Steintafeln befinden sich an folgenden Orten:

Lithografiestein B: Liegt auf dem Bücherregal direkt links neben der Wand mit den vier Ausbuchtungen.

Liegt auf dem Bücherregal direkt links neben der Wand mit den vier Ausbuchtungen. Lithografiestein C: Liegt bei den anderen grauen Steinplatten in der südöstlichen Ecke des Raums.

Liegt bei den anderen grauen Steinplatten in der südöstlichen Ecke des Raums. Lithografiestein D: Liegt hinter der Glasvitrine in der südwestlichen Ecke des Raums.

Lithografiesteine auf Veteran/Profi finden

Sofern ihr auf den beiden höheren Schwierigkeitsgraden Veteran bzw. Profi spielt, liegen die Steintafeln an anderen Stellen im Raum.

Lithografiestein B: Liegt im Kessel beim Kaminfeuer.

Liegt im Kessel beim Kaminfeuer. Lithografiestein C: Liegt versteckt auf den zugedeckten Möbelstücken links der Glasvitrine.

Liegt versteckt auf den zugedeckten Möbelstücken links der Glasvitrine. Lithografiestein D: Liegt auf dem Stuhl des Schreibtischs in der südöstlichen Ecke.

Lithografiesteine richtig platzieren

Das Platzieren der Steine und die richtige Lösung ist wieder auf allen Schwierigkeitsgraden gleich. Jeder Lithografiestein hat ein Symbol mit Farbe und Rahmen auf Ober- und Unterseite und ihr müsst sie entsprechend der Symbole auf der Innenseite sortieren. Manche Symbole und Rahmen sind allerdings nur noch ansatzweise zu erkennen.

Falls ihr Probleme mit der Lösung habt, seht ihr auf dem folgenden Bild die richtige Lösung:

Lösung für das Lithografiestein-Rätsel (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Habt ihr die richtige Lösung gefunden, gibt es eine kurze Verzögerung, bevor sich die Wand vor euch verschiebt und ihr weiter in die Burg vordringen könnt.

