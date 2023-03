Auf Steam sorgt aktuell ein brandneues Horror-Highlight für jede Menge Gänsehaut. Demonologist setzt nicht nur auf Koop-Grusel, sondern auch auf die Unreal Engine 5 und lehrt die Community damit das Fürchten.

Mit dem brandneuen Demonologist schleicht sich ein neuer Horror-Hit in die Steam-Charts. Das Spiel von dem kleinen Entwicklerstudio Clock Wizard Games ist am 27. März 2023 in die Early-Access-Phase gestartet und kann auf Steam nicht nur aufgrund der starken Grafik beeindrucken.

Horror-Hit Demonologist feiert Traum-Release auf Steam

In Demonologist könnt ihr allein oder mit insgesamt bis zu vier Spielern auf Geisterjagd zu gehen und verschiedene Grusel-Häuser inspizieren, die von bösartigen paranormalen Erscheinungen heimgesucht werden. Dank der Unreal Engine 5 bietet das Spiel realistische Grafik, die euren übernatürlichen Trip noch atmosphärischer macht. Zwischen euren Einsätzen könnt ihr übrigens euren Charakter bearbeiten und ein Safehouse individuell gestalten.

Schaut euch eine Gameplay-Demo von Demonologist auf YouTube an:

(Quelle: WildGamerSK, YouTube)

Das Gameplay von Demonologist erinnert Fans des Genres vom Konzept her natürlich an den Hit Phasmophobia, doch die Ähnlichkeiten scheinen in der Steam-Community gut anzukommen. Nach den ersten 180 abgegebenen Stimmen hat das Horror-Spiel eine sehr positive Wertung auf der PC-Plattform. Dank des Release-Rabatts könnt ihr euch das Spiel aktuell übrigens für 10 Prozent günstiger schnappen – bis zum 3. April 2023 kostet Demonologist auf Steam 13,31 Euro statt 14,79 Euro.

Demonologist Clock Wizard Games

Steam-Charts: Horror-Fans haben mächtig Auswahl

Demonologist geistert kurz nach dem Release in die Steam-Charts und platziert sich knapp hinter der Top 10. Weiter oben haben sich dafür andere Horror-Hits eingenistet – The Last of Us Part 1 schnappt sich hinter Counter-Strike: GO den zweiten Platz, während das Remake von Resident Evil 4 auf dem vierten Rang landet. Direkt dahinter komplettiert das Survival-Spiel Sons of the Forest das Horror-Quartett in der Steam-Bestseller-Liste.

Während Demonologist auf Steam einen starken Auftakt feiert, wurde ein Fantasy-Spiel noch vor dem Release von der Plattform geworfen:

