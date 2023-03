Resident Evil 4 Remake fängt Feuer auf TikTok und wir wissen alle, wer daran Schuld ist. Manche Dinge ändern sich eben nie – was gut so ist.

In den Steam-Charts befindet sich Resident Evil 4 Remake auf seinem verdienten vierten Platz (Quelle: Steam), immerhin ist das Remake höchst gelungen – wenn auch etwas uninspiriert als Nachfolger der anderen Remakes. Der Horror-Survival-Shooter hat dabei einen großen Vorteil neben Monstergedärmen: Einen sexy Protagonisten, dem Fans schon in den originalen Spielen Liebesbriefe geschrieben haben. Leon S. Kennedy ist das Herzblatt der Resident-Evil-Reihe, und im Remake wird die Liebe der Fans mit jedem seiner kraftvollen Tritte gegen Türen oder Zombies weiter entfacht.

Kein Wunder, dass TikTok heiß läuft und Oberkörperfrei-Mods an der Tagesordnung sind.

Leon ist auch im Trailer zu Resident Evil 4 Remake dabei:

Resident Evil 4 Remake: Tailer

TikTok: Videos von Leon machen Fans fertig (auf die gute Art)

Erinnert ihr euch noch an die Nackt-Mods für Mr. X im Resident-Evil‑2-Remake? In der Resident-Evil-Reihe versteckt sich jede Menge Liebe für die Hauptcharaktere, doch niemand wird derart verehrt wie Leon S. Kennedy. Im Resident-Evil‑2-Remake trat er noch als Rookie-Polizist auf, doch in Resident Evil 4 kehrt er als militärisch ausgebildeter Agent zurück, dessen Tritte Türen wegfliegen lassen (einer der besten Kicks der Spielgeschichte). In von Zombies verseuchten Dörfern soll er die Tochter des Präsidenten vor einem spanischen Kult retten, was Leon sein ganzes Repertoire an Fähigkeiten abverlangt. Auch zum Beispiel die Fähigkeit, sich von dicken Ketten zu befreien – eine Überarbeitung der Szene hat auf TikTok bereits 141.000 Likes:

Seht ihr die Muskeln? Nun, im nächsten Edit seht ihr noch mehr davon, denn hier sieht man die Szene mit einer Oberkörper-frei-Mod:

Wenn ihr auf den Geschmack gekommen seid: Hier ist Leon, wie er im Regen aussieht. Übrigens regnet es in Resident Evil 4 Remake oft und viel.

Falls ihr noch mehr wollt, dann sucht auf TikTok „Leon Kennedy edit“ und erfreut euch an den Ergebnissen. Die Halbnackt-Mod für Leon im Resident Evil 4 Remake ist übrigens schon vor Release des Hauptspiels veröffentlicht worden. Wer sie selbst am PC nutzen möchte, findet sie bei Nexus Mods.