Mit dem unendlichen Raketenwerfer könnt ihr im Resident Evil 4 Remake eine Rakete nach der anderen verschießen und so spaßige Spieldurchläufe erleben. Wie ihr den unendlichen Raketenwerfer freischaltet, verraten wir euch an dieser Stelle.

Unendlichen Raketenwerfer freischalten

Um den Raketenwerfer mit unendlich Munition zu bekommen, müsst ihr nichts weiter tun, als das Spiel einmal durchzuspielen. Speichert dann euer abgeschlossenes Spiel ab und ladet es, um ins New Game Plus zu starten.

Im NG+ begegnet euch der Händler schon direkt zu Beginn von Kapitel 1 nach eurer Flucht aus der Jagdhütte. Hier bietet er euch den unendlichen Raketenwerfer für stolze 2.000.000 Peseten an.

Im NG+ könnt ihr den unendlichen Raketenwerfer bereits beim neuen Händler-Standort in Kapitel 1 kaufen, wenn ihr das nötige Kleingeld habt (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Ihr bekommt den Raketenwerfer also nicht einfach so, sondern müsst tief dafür in den Geldbeutel greifen.

2.000.000 Peseten besorgen

Nach eurem ersten Spieldurchgang werdet ihr noch keine 2.000.000 Peseten haben, selbst wenn ihr alles gründlich abgesucht und alle Schätze eingesammelt habt. Ihr solltet daher erstmal im New Game Plus weiterspielen und alle Items und Schätze sammeln, die ihr finden könnt.

Verkauft nur Schätze mit den besten Edelstein-Kombinationen und schließt Aufträge ab, um Spinelle zu verdienen, die ihr für weitere Schätze eintauschen könnt. Wenn euch dann immer noch Geld fehlt, verkauft eure verbesserten Waffen, die einiges wert sein sollten.

Im Verlauf des New Game Plus solltet ihr dann genug Peseten für den unendlichen Raketenwerfer beisammen haben. Der Raketenwerfer erledigt alle Gegner mit einem Schuss und auch für jeden Boss bzw. jede Bossphase reicht ein Schuss aus, um sie zu erledigen.

Zählt der unendliche Raketenwerfer als Bonuswaffe?

Anders als das ewige Messer, die Chicago Sweeper und die Handcannon ist der Raketenwerfer keine Bonuswaffe. Er wird nicht im Lager bei Schreibmaschinen abgelegt und ihr könnt ihn daher nicht bei komplett neuen Spieldurchgängen aufnehmen. Er steht euch nur im jeweiligen NG+ und weiteren Spieldurchläufen auf dem selben Spielstand zur Verfügung (NG++, NG+++ usw.).

