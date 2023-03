Wie schon im Original könnt ihr auch im Resident Evil 4 Remake auf Fischfang gehen und Barsche finden. Für den Auftrag „Riesengefallen“ sollt ihr dabei sogar einen Riesenbarsch finden und verkaufen. Wie ihr diese Aufgabe bewältigt, zeigen wir euch in unserer Lösung.

Resident Evil 4 HD Facts

„Riesengefallen“ starten

Diesen Auftrag vom Resident Evil 4 Remake könnt ihr während Kapitel 4 starten. Fahrt dafür mit dem Boot zum Nordufer des Sees zur Siedlung, die ihr erstmals in Kapitel 1 besucht habt. Da ihr inzwischen den Insignienschlüssel habt, könnt ihr hier die Tür im Norden öffnen und dann links in die Sackgasse der Höhle gehen. Dort findet ihr den blauen Auftragszettel für diese Mission.

Startpunkt des Auftrags „Riesengefallen“ (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Der Händler möchte, das ihr einen riesigen Fisch im See fangt. Den Hinweis auf seinen Standort gibt euch ein beigelegtes Foto.

Riesiegen Fisch finden

Bei dem riesigen Fisch handelt es sich um einen Riesenbarsch und das Foto zeigt euch das Ufer vor dem Bootsschuppen im Süden des Sees. Fahrt also zu der auf dem folgenden Kartenausschnitt markierten Stelle:

In diesem Bereich vor dem Bootsschuppen findet ihr den Riesenbarsch (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Den Riesenbarsch werdet ihr schon von weitem leicht an der Wasseroberfläche entdecken. Schwimmt in seine Nähe und nutzt wie im Bosskampf gegen Del Lago die Harpunen, um ihn zu erlegen. Fahrt dann mit dem Boot in die Nähe des Fisches, um ihn einzusammeln.

Der Riesenbarsch ist im Wasser kaum zu übersehen (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Riesenbarsch verkaufen

Um den Auftrag abzuschließen, müsst ihr den Riesenbarsch noch verkaufen. Kehrt also zum Händler zurück und wählt im Verkaufen-Bildschirm den Riesenbarsch aus. Der Händler gibt euch 5.000 Peseten für das riesige Exemplar, die ihr neben den vier Spinellen als Abschlussbelohnung erhaltet.

Wie gut kennst du Resident Evil?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.