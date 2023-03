Auf Steam verbirgt sich ein Survival-Horror-Schatz, den wir euch nicht vorenthalten wollen: In Barotrauma taucht ihr mit einem U-Boot in die verbotenen Tiefen eines horrenden Ozeans, der euch so schnell nicht mehr loslassen wird.

Barotrauma hat sich eine eigene Ecke im Survival-Genre geangelt. Es ist ein zutiefst komplexes Spiel, bei dem ihr euch ein U-Boot baut, es bemannt und dann die Tiefen eines horrenden Ozeans erkundet. Dabei lässt es sich von bedeutenden Spielen wie FTL oder Dwarf Fortress inspirieren – keine Blockbuster für den Mainstream, aber Blockbuster für Fans von immersiven, extrem detaillierten Spielen, in denen nahezu alles passieren kann.

Barotrauma sorgt für wahnsinnig spannende Situationen, falls man sich darauf einlässt

Einfach mal so wird man Barotrauma nicht spielen können: Spieler sollten auf jeden Fall eine Vorliebe für komplexe Spiele mitbringen und Lust darauf haben, im Koop-Modus mit einer größeren Party anzutreten. Wenn das genau euer Ding ist, dann solltet ihr jetzt auf Steam zuschlagen (holt es euch auf Steam).

Schaut euch den Launch-Trailer zu Barotrauma an:

Barotrauma: Launch-Trailer

Barotrauma bezeichnet sich selbst als 2D-Koop-Survival-Horror-Simulator, bei dem sich alles um U-Boote und Monstren in der Tiefe dreht. Mit eurem U-Boot – das ihr selbst bauen und verändert könnt – geht es ab in die Gewässer auf dem Jupitermond, auf den die Menschheit geflohen ist. Sterben gehört hier zum Spielprinzip dazu: Nicht nur warten etliche Gefahren in der Tiefe auf euch, auch können Spieler oder NPCs sich als Saboteure entpuppen und eure Reise gefährden.

Als Spieler könnt ihr verschiedene Rollen übernehmen, wie etwa Kapitän, Ingenieur, Arzt oder Assistent. Damit eignet sich Barotrauma perfekt für jene, die gern völlig in RPGs eintauchen und ihre Rolle ernst nehmen. Zwar könnt ihr Barotrauma auch im Singleplayer ausprobieren, doch der scheint noch nicht voll ausgereift und extrem schwierig zu sein. Teamwork (mit echten Menschen) ist hier gefragt, um die Tiefe zu bezwingen.

Barotrauma ist am 13. März 2023 auf Steam erschienen. Den Einzelspielermodus wollen die Entwickler FakeFish und Undertow Games noch so überarbeiten, dass er nicht mehr für derart viel Frust sorgt.