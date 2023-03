Gibt es Spiele, die sich besser verkauft haben als Skyrim? Man mag es gar nicht glauben, aber ein kleiner Indie-Koop-Hit hat das jetzt geschafft. Und das, obwohl man Skyrim ja bekanntlich auf einem Toaster spielen kann.

Das Koop-Indie-Spiel Human Fall Flat hat einen beeindruckenden Erfolg geschafft: Ganze 40 Millionen Kopien wurden mittlerweile von dem Spiel verkauft (Quelle: Gamespress) – und das sind sogar mehr Verkäufe als The Elder Scrolls 5: Skyrim verzeichnen kann. Womöglich spielt der Koop-Faktor da auch mit hinein: Wenn alle Freunde Human Fall Flat spielen, hat man sicher einen größeren Anreiz, es auch zu kaufen.

Noch dazu ist das Spiel mit seinen 19,99 Euro (auf Steam) nicht so teuer wie ein Vollpreis-RPG à la Skyrim.

Um was es geht? Schaut in den Trailer zu Human Fall Flat:

In Human Fall Flat müsst ihr physikalische Puzzle mit einem geleeartigen Avatar meistern, der nicht ganz so einfach zu bedienen ist. Die Welt in Human Fall Flat folgt dabei den physikalischen Gesetzen, was die Kreativität der Spieler beim Lösen der Aufgaben herausfordert. Seit vier Jahren gibt es neben lokalem Koop auch einen Online-Koop-Modus.

Human Fall Flat könnt ihr mittlerweile auf jedweder Plattform spielen, darunter Nintendo Switch, Smartphone, alle Konsolen und natürlich dem PC.

Die meistgekauften Spiele aller Zeiten

Human Fall Flat gelangt damit in die heiligen Hallen der meistverkauften Spiele aller Zeiten. Für einen Indie-Titel ist das eine ziemlich große Sache.

Auf Platz 1 der meistverkauften Spiele findet sich ein altbekannter Klassiker wieder: Minecraft. Das legendäre Blöckchenspiel hat sich bis heute etwa 238 Million Mal verkauft und ist dabei weit über dem nächsten Blockbuster. Grand Theft Auto 5 befindet sich auf dem 2. Platz und wurde „nur“ etwa 175 Million Mal gekauft.

The Elder Scrolls 5: Skyrim kann übrigens nur rund 40 Million Verkäufe verzeichnen und liegt dabei ungefähr gleichauf mit The Witcher 3: Wild Hunt.