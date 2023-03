Hogwarts Legacy ist seit rund einem Monat für den PC, die PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich. Besitzer einer PS4 und einer Xbox One müssen sich allerdings noch gedulden – sogar noch länger als bisher gedacht.

Hogwarts Legacy: Besitzer älterer Konsolen müssen länger warten

Ursprünglich sollte das Action-Rollenspiel Hogwarts Legacy bereits im April für alle Systeme der letzten Generation erscheinen, doch Warner Bros. hat nun bekannt gegeben, dass sich diese Versionen verzögern werden.

Auf dem offiziellen Twitter-Account bedankt sich das Studio für die Liebe zum Spiel und betont, dass das Team hart daran arbeite, die bestmögliche Erfahrung auf allen Plattformen zu liefern. Hier benötige man mehr Zeit, also werde Hogwarts Legacy erst am 5. Mai 2023 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Switch-Spieler müssen sich allerdings noch länger gedulden. Für die Handheld-Konsole erscheint das Spiel voraussichtlich erst am 25. Juli 2023 auf dem Markt (Quelle: Twitter).

Ihr habt das Spiel noch nicht gesehen? Wir zeigen euch das Schloss:

Hogwarts Legacy ist ein riesiger Erfolg

Das Spiel ist noch nicht einmal für alle Konsolen erhältlich, trotzdem hat Publisher Warner Bros. Games laut eigenen Angaben bereits in den ersten zwei Wochen über 12 Millionen Exemplare verkauft und damit weltweit 850 Millionen US-Dollar Umsatz gemacht. Zudem habe Hogwarts Legacy mit rund 300 Millionen Spielstunden einen neuen Rekord aufgestellt (Quelle: VGC).

„Wir sind begeistert und stolz darauf, wie gut Hogwarts Legacy bei Spielern, Neueinsteigern und Kritikern auf der ganzen Welt ankommt“, so Warner Bros. Games-Präsident Haddad.

Bei Metacritic erreicht das Action-Rollenspiel eine Wertung von 83, bei Steam spiegelt sich der Erfolg in der Wertung „sehr positiv“ wider (Quellen: Metacritic/Steam).

