Auf Steam könnt ihr euch jetzt ein riesiges MMO gratis sichern – das beliebte Action-RPG Black Desert kostet gewöhnlich 9,99 Euro. Das Angebot ist allerdings nur noch für kurze Zeit auf der PC-Plattform verfügbar.

Aktuell könnt ihr euch das umfangreiche MMORPG Black Desert auf Steam komplett gratis schnappen. Mit über 20 Millionen Spielern bietet das Open-World-Game von Publisher Pearl Abyss eine gigantische Community, der ihr bis zum 9. März um 19 Uhr noch kostenlos beitreten und somit 9,99 Euro sparen könnt.

Black Desert: MMORPG jetzt gratis auf Steam sichern

In dem MMORPG Black Desert wartet eine gigantische Welt auf euch, in der ihr jede Menge unterschiedliche Aufgaben und Missionen erfüllen könnt. Nachdem ihr euren Charakter individualisiert habt, könnt ihr an Eroberungen teilnehmen, eure Kampf-Skills verbessern, mit NPCs und anderen Spielern interagieren, handeln und sogar Tiere zähmen.

Schaut euch hier den Gameplay-Trailer zu Black Desert an:

Black Desert Online – offizieller Gameplay-Trailer

Bei über 65.000 Spielerstimmen steht das MMORPG von Pearl Abyss derzeit bei einer größtenteils positiven Wertung auf Steam – die kürzlich abgegebenen Bewertungen waren jedoch nur ausgeglichen. Einige Spieler stören sich an den Grind-Mechaniken des Open-World-Games. Ob euch das Gameplay zusagt oder nicht, könnt ihr nun aber ja bis zum 9. März 2023 völlig kostenlos ausprobieren.

Steam-Charts: MMOs ganz weit vorne mit dabei

Mit dem Preisnachlass von 100 Prozent mischt Black Desert natürlich auch in den Steam-Charts munter mit. Allerdings ist es dort bei Weitem nicht das einzige beliebte MMO – auch Lost Ark, The Elder Scrolls Online und Destiny 2 spielen ganz weit oben in der Topseller-Liste mit. An der Spitze thront derweil weiterhin der neue Survival-Horror-Hit Sons of the Forest.

Auch Star-Wars-Fans kommen in den Steam-Charts auf ihre Kosten – ein 2022-Hit ist aktuell um satte 60 Prozent im Preis reduziert:

