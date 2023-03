Wer Simulationen und Aufbau-Spiele liebt, der wird in erster Linie auf Steam fündig. Allerdings hat es nicht jede beliebte Sim-Reihe auf die Plattform geschafft. Von der Göttersimulation Black & White fehlt zum Beispiel jede Spur. Auf Reddit trauern die Fans der Reihe deshalb hinterher.

Spieler wünschen ein Comeback von Black & White

Auch wenn die Spiele mehr versprochen haben, als schlussendlich gehalten wurde: Die beiden „Black & White“-Spiele genießen Kultstatus.

2001 erschien mit Black & White der erste Teil der ungewöhnlichen Simulation, die den Spieler zu Gott höchstpersönlich macht. Ein Konzept, das zu jener Zeit völlig neu war und ein breites mediales Interesse nach sich zog.

Obwohl das Spiel mit einigen Problem zu kämpfen hatte, darunter die kurze Spielzeit und die fummelige Steuerung, wurde Black & White hervorragend von der internationalen Presse aufgenommen – 90 Prozent auf Metacritic.

Und auch kommerziell war das erste Game der Lionhead Studios ein voller Erfolg, sodass 2005 ein Nachfolger erschien.

Black & White 2 - PC Trailer

Black & White 2 konnte allerdings nicht mehr an den Erfolg des Vorgängers anschließen und so verschwand die Reihe im Anschluss in der Versenkung.

Daran hat sich auch 18 Jahre später nichts geändert. Die Lionhead Studios wurden 2016 geschlossen und die Marke liegt nach wie vor auf Eis.

Fans trauern den Göttersimulationen hinterher

Ganz zum Leidwesen der Fans, die sich immer noch eine Fortsetzung oder zumindest eine Neuauflage für Steam wünschen:

Tatsächlich sind die beiden Göttersimulationen weder auf Steam, noch auf GOG vertreten. Somit gibt es auch keine legale Möglichkeit die Spiele nachzuholen oder der süßen Nostalgie zu frönen. Es sei denn ihr habt noch die CDs irgendwo rumliegen.

Die Begründung für diesen Umstand findet sich auch in den Kommentaren:

„Wenn ich mich recht erinnere, besteht das Problem darin, dass ein Unternehmen die Marke besitzt und das andere Unternehmen die Veröffentlichungsrechte, und keines der beiden Unternehmen ist bereit zusammenzuarbeiten oder zu verkaufen.“

Damit ist auch ein mögliches Black & White 3 sehr unwahrscheinlich. Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.