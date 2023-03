Nicht nur Epic Games verteilt Geschenke – auch Steam-Nutzer können sich ab und an über ein kostenloses Spiel freuen. Aktuell wird mit Figment ein nettes Indie-Action-Game verschenkt, das stolze 87 Prozent der Spieler weiterempfehlen.

Figment jetzt kostenlos über Steam sichern

Steam-Spieler können ihre Games-Bibliothek gerade ordentlich aufstocken – ohne einen müden Taler dafür abtreten zu müssen. Denn nicht nur wird das riesige MMO Black Desert bis zum 9. März 2023 um 19:00 Uhr kostenlos angeboten, auch den Indie-Hit Figment gibt es gerade zum Nulltarif auf Steam. Zur Einordnung: Normalerweise kostet Figment stolze 19,99 Euro.

Doch wer sich das Spiel kostenlos sichern will, sollte sich lieber beeilen. Grundsätzlich läuft auch dieses Gratis-Angebot erst am 9. März um 19:00 Uhr aus, Entwickler und Publisher Bedtime Digital Games erwähnt jedoch in der Steam-Beschreibung, dass das Angebot nur solange gilt, wie der Vorrat reicht. Gut möglich also, dass die Anzahl an Gratis-Keys begrenzt ist.

Figment – offizieller Launch-Trailer

Figment Bedtime Digital Games

Gut zu wissen: Wer sich das Spiel lieber komplett DRM-frei sichern will, kann es auch gerade kostenlos bei GOG abstauben. Der Online-Shop bietet das Spiel aktuell ebenfalls gratis an.

Für wen lohnt es sich, Figment zu spielen?

Die Steam-Spieler, die Figment weiterempfehlen, sagen, dass es sich vor allem für Fans einfacher Adventure lohnt. Figment bietet ein paar einfache Puzzles, ein eingängiges Kampfsystem und einen fantastischen Soundtrack. Auch die Story findet bei vielen Spielern großen Anklang. Obwohl die Optik recht kindlich wirkt, scheint die Geschichte sich eher an Erwachsene zu richten.

Mit einer Spielzeit von 5 bis 6 Stunden lässt sich Figment auch problemlos an ein paar Abenden durchspielen. Es könnte also genau das Richtige sein, wenn ihr etwas zum Abschalten nach dem Feierabend sucht. Und mal unter uns: Einem geschenkten Gaul schaut man nun mal nicht ins Maul.