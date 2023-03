Die deutschen Steam-Topseller sind immer wieder für eine Überraschung gut. Hier haben auch kuriose Neueinsteiger noch eine Chance und schaffen es ab und zu sogar, sich auf die vorderen Plätze durchzuschlagen. So auch das brandneue Contraband Police, das gerade die Herzen der PC-Spieler zu erobern scheint.

Contraband Police legt grandiosen Steam-Start hin

Habt ihr euch nicht auch schon mal gefragt, wie so ein Arbeitstag eines sowjetischen Grenzschutzinspektors in den 1980er-Jahren ausgesehen haben könnte? Wahrscheinlich nicht ansatzweise so, wie im neuen Steam-Hit Contraband Police. Der kuriose Simulator lässt euch in die Rolle eines Beamten an der Grenze eines kommunistischen Landes schlüpfen.

Wie in Papers Please ist es vorrangig eure Aufgabe zu überprüfen, ob die Dokumente der Einreisenden stimmen. Bei der kleinsten Auffälligkeit könnt ihr die Grenzüberquerung ablehnen. Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs. Auch das Überprüfen von Kofferraum, Ladefläche, Warengut und manchmal sogar das Innere von Sitzpolstern und Autoreifen gehört zu eurem Aufgabenbereich. Denn euer Grenzübergang scheint besonders beliebt bei Schmugglern zu sein, die unter anderem Drogen geladen haben.

Erste Szenen aus Contraband Police gibt es im Trailer zu sehen:

Contraband Police – offizieller Release-Trailer

Nicht selten versuchen die bösen Buben auch, der Festnahme zu entgehen, indem sie urplötzlich Vollgas geben. Wenn das passiert, müsst ihr euch schleunigst in euren Dienstwagen schwingen und die Verfolgung aufnehmen. Und natürlich schrecken die Schmuggler im Notfall auch nicht vor Waffengewalt zurück. Um euch verteidigen, könnt auch ihr in solchen Situationen zum Schießeisen greifen und die Widersacher mit gezielten Schüssen unschädlich machen.

Nach und nach verdient ihr euch durch erfolgreiche Durchsuchungen und Festnahmen etwas Geld, das ihr wiederum dazu nutzen könnt, um euren Grenzposten weiter auszubauen.

Contraband Police Crazy Rocks

Contraband Police zum Steam-Start günstiger zu haben

Wer jetzt Blut geleckt hat und die schräge Kombination aus Ego-Shooter und Simulator einmal ausprobieren will, kann sich kostenlos die Demo über Steam installieren und spielen.

Solltet ihr Gefallen an Contraband Police finden, könnt ihr das Spiel anschließend für 17,16 Euro kaufen. Normalerweise kostet der Steam-Newcomer 19,50 Euro – zum Start wird das Spiel jedoch etwas günstiger verkauft. Bei den Steam-Spielern scheint Contraband Police auf jeden Fall einen Nerv getroffen zu haben.