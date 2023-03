Eigentlich wollte Publisher Private Division die ultimative Version des gefeierten RPGs The Outer Worlds schaffen – doch zum Release enttäuscht die Spacer’s Choice Edition auf ganzer Linie. Die Steam-Community geht mit dem Spiel deswegen hart ins Gericht.

Quasi aus dem Nichts hat Private Division dem beliebten Sci-Fi-RPG The Outer Worlds eine brandneue Edition spendiert – mit verbesserter Grafik und den beiden DLCs in einem Paket. Doch anstatt die Spacer’s Choice Edition zu feiern, überzieht die Community den neuen Release mit Kritik, denn ausgerechnet die Performance lässt das angeblich optimierte Spiel kläglich im Stich.

The Outer Worlds: RPG erlebt Steam-Desaster

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition ist am 7. März 2023 erschienen und steht aktuell bei einer sehr negativen Wertung auf Steam bei 220 abgegebenen Stimmen. Spieler beschweren sich über desaströse Framerates und Performance-Probleme, die selbst auf leistungsstarken PCs auftreten und das Spiel-Erlebnis im Vergleich zur Basis-Version deutlich verschlechtern. Das Original ist übrigens weiterhin auf Steam verfügbar und hat bei über 19.000 Stimmen eine sehr positive Wertung.

Manche Steam-Kommentatoren schmerzt außerdem die Ironie, dass in The Outer Worlds die Gier von großen Unternehmen kritisiert wird, während sich die Spacer’s Choice Edition nun wie ein holpriger Versuch anfühlt, ein bisschen schnelles Geld zu machen. Wer das Basis-Spiel auf Steam bereits besitzt, zahlt für das Upgrade 9,99 Euro – wer es neu kauft, wird derzeit mit 47,99 Euro zur Kasse gebeten. Preise, die viele Spieler für die neue Version des RPGs selbst bei einer runden Performance als zu hoch einstufen würden.

Steam: RPG-Enttäuschung schafft es nicht in die Topseller

Während die Spacer’s Choice Edition von The Outer Worlds eine Bruchlandung auf Steam hinlegt und weit von der Bestseller-Liste entfernt ist, löst das kostenlose Counter-Strike: GO den bisherigen Spitzenreiter Sons of the Forest ab. Als bester Neueinsteiger präsentiert sich nun Contraband Police. In der Kombination aus Ego-Shooter und Simulation schlüpft ihr in die Rolle eines sowjetischen Grenzschutzinspektors in den 1980er Jahren. Das kuriose Spiel steigt auf Rang 3 in den Steam-Charts ein.

